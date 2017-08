Menebak Sisa Personel Squad Taylor Swift Lewat MV Look What You Made Me Do

Taylor Swift dalam video klip 'Look What You Made Me Do'. (Foto: YouTube)

LOS ANGELES – Empat hari sejak dirilis, masih banyak penggemar yang mencoba untuk menebak pesan tersembunyi dalam video klip terbaru Taylor Swift, Look What You Made Me Do. Selain tentang sederet musuhnya, Taylor diduga juga menyelipkan pesan tentang squad-nya yang populer itu.

Netizen menilai, momen itu terlihat pada adegan Taylor tampil seperti dirinya saat era You Belong With Me. Pada adegan tersebut, Taylor tampil sederhana dalam balutan kaus putih dengan oretan tulisan tangan dan kacamata. Sekilas, tak ada yang aneh dari penampilan Taylor tersebut. Namun jika dilihat lebih jelas, ada pesan tersembunyi di dalamnya.

Pada kaus putih itu terselip tulisan ‘Junior Jewels’ yang cukup besar sehingga mudah dibaca. Di sekeliling tulisan tersebut, ada banyak tulisan lain dengan berbagai warna yang ternyata jika dilihat lebih cermat merupakan nama sahabat-sahabat dekat mantan pacar Calvin Harris itu.

Baca juga:

Ukuran Janin Bongsor, Sandra Dewi Pertimbangkan Prosedur Melahirkan Caesar

Wawancara Eksklusif dengan Media Asing, Inul Daratista: Mak, Anakmu Masuk Majalah TIME Maneh...

Dari beberapa adegan dalam video itu dapat dilihat nama Lily Aldridge, Abigail Anderson, Lena Dunham, Selena Gomez, Gigi Hadid, Alana Haim, Danielle Haim, Este Haim, Todrick Hall, Martha Hunt, Claire Kislinger, Blake Lively, Ryan Reynolds, Ed Sheeran dan Patrick Stewart. Daftar nama yang memang dikenal luas sebagai sahabat dekat Taylor.

Tapi, ternyata itu tidak semuanya. Fans terutama menyadari ada beberapa sahabat dekat Taylor yang namanya tak tertulis dalam kaos itu. Mereka adalah Karlie Kloss, Cara Delevingne, Ruby Rose, dan Lorde.

Baca juga:

Resmi Bercerai, Tiwi Eks T2 "Banting Tulang" Hidupi Anak Sendirian

Tak Hanya Kongkow, Girls Squad Punya Agenda "Spesial" Arisan hingga Fashion Show

Fakta ini menggiring netizen berpikir tentang siapa saja yang masih dianggap Taylor sebagai sahabat dekatnya dan tidak. Mereka yang namanya masih tertulis diyakini masih termasuk dalam squad Taylor. Sementara mereka yang namanya tak tercantum berarti sudah terdepak dari squad itu dan tak lagi menjadi sahabat penyanyi 28 tahun itu.

Tak pernah ada pengumuman resmi dari Taylor memang tentang siapa saja yang masih dianggapnya sebagai sahabat dan tidak. Lorde dan Ruby Rose yang namanya tak ada di kaos diketahui sudah memberikan dukungan pada Taylor, sementara Karlie Kloss dikenal sebagai sahabat dekat penyanyi kelahiran 1989 tersebut. Demikian dilansir dari People, Kamis (31/8/2017).