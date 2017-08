Serius Atau Tidak, Jessica Iskandar Tegaskan Nyaman dengan Vishal Singh

JAKARTA - Jessica Iskandar belakangan ini diketahui tengah dekat dengan aktor asal India bernama Vishal Singh. Kedekatan keduanya bahkan sering kali terlihat di akun media sosial milik wanita yang akrab disapa Jedar ini.

Menanggapi hubungan yang semakin dekat, Jedar menyatakan bahwa mereka berdua hanya sebatas teman saja. Namun ia tak memungkiri bahwa terdapat hal-hal yanh membuatnya nyaman berada didekat Vishal.

"Enggak itu temenan doang. Maksudnya ya dia orangnya baik gitu, terus dia juga suka temenin aku. Kita juga kalau ngobrol enak, nyaman. jadi ya sudah," ujar Jessica Iskandar seraya tertawa saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2017).

Sementara itu, beberapa waktu lalu sempat muncul foto keduanya yang nampak seperti foto prewedding. Jedar pun mengungkapkan bahwa dirinya memang sempat mengajak Vishal untuk melakukan sesi foto tersebut.

"Kemarin saja aku ajak foto, 'Ayo kita foto besok, tomorrow just wear your suit and shirt', terus dia datangkan kayak gitu. Dia anaknya asik banget, easy going. Makanya aku suka. Eh maksudnya aku ng... temenan sama dia," sambungnya.

Semakin dekatnya hubungan antara Jessica Iskandar dan Vishal Singh ternyata tak membuat ibu dari El Barack ini mantap ingin memilih pria tersebut sebagai suaminya. Bahkan ia cenderung masih merasa trauma akan kegagalan kisah asmaranya yang terdahulu.

"Kalau dibawa ke mana ya enggak tahu. Kan ke depannya kita enggak pernah tahu gitu. Cuma ya namanya orang kalau terus-terusan dikasih gula kan manis juga. Hahaha," tuturnya.

"Artinya.. Enggak tahu deh, nanti dulu. Kan namanya orang pernah gagal masa enggak berhati-hati? Kan lebih berhati-hati," tandasnya.