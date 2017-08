Spesial, Shania Twain Rayakan Ultah di Turnamen Tenis AS Terbuka

LOS ANGELES - Penyanyi seksi Shania Twain memiliki cara tersendiri untuk merayakan ulang tahunnya. Jika pada umumnya ultah dirayakan dengan keluarga atau teman dekat, maka tidak demikian dengan pelantun lagu You'r Still the One itu.

Tepat di ultahnya yang ke 52, bintang kelahiran Kanada, 28 Agustus 1965 itu memilih untuk menghibur para penggemarnya. Ya, Shania Twain dipercaya menjadi artis pembuka pada pembukaan Turnamen Tenis AS terbuka, di USTA Bilie Jean King Nation Tennis Center, Newyork.

Dilansir Aceshowbiz, Twain sukses mengguncang panggung lewat beberapa lagu topnya. That Do not Impress Me Much dan Man! I Feel Like a Woman adalah dua dari sekian lagu yang dibawakan dia dalam acara itu.

Sementara itu, lewat akun instagramnya, sebelum pertunjukan, Sang bintang mengaku sangat senang dengan kepercayaan yang didapatnya itu. "Hari pertama, saya tidak sabar untuk melakukan cara untuk menghabiskan hari ulang tahun saya," tulis dia dalam keterangan foto di tribun penonton.

Sekadar diketahui, setelah 15 tahun vakum dari dunia musik, penyanyi country Shania Twain akhirnya mengumumkan akan merilis album terbaru pada September 2017. Namun untuk single utamanya yang berjudul Life’s About to Get Good akan keluar sejak Juni.

Shania mengumumkan comeback tersebut pada Senin 24 April 2017 saat ia menjadi juri di sebuah ajang kompetisi menyanyi. Menurutnya, dirinya sudah lama sekali tidak mengeluarkan album studio.