FOTO: Unggah Pose Mesra Bareng Irfan Bachdim, Jennifer Bachdim...I Love You Baby

JAKARTA – Rupanya model cantik Jennifer Bachdim mempunyai ungkapan tersendiri untuk menunjukkan rasa cintanya pada sang suami Irfan Bachdim, yang notobene adalah atlet sepak bola.

Lewat beberapa foto yang dibagikannya melalui instagram pribadi @jenniferbachdim belum lama ini, ia pun mengunggah foto kemesraannya dengan irfan. Sontak kata-kata mesra keluar lewat tulisan yang mengiringi enam foto dalam unggahan itu.

β€œI love you baby @ibachdim. SWIPE πŸ‘‰πŸ½ to see the real moments πŸ˜‚ #instalife #instahusband 🀣 #teamBachdim#tssuites #endlesslove #fitmom,” tulis Jennifer Bachdim.

(foto: Instagram/@jenniferbachdim)

Dalam foto itu, terlihat keduanya tengah asyik mengumbar kemesraan. Mereka berdua kala itu tengah diketahui berada di salah satu tempat daerah Bali. Terlihat pula sang suami Irfan tengah memangku Jennifer Bachdim yang terlihat mengenakan bikini hitam, senada dengan Jennifer, Irfan pun mengenakan kaos berwarna hitam lengkap dengan celana pendek hitam juga.

Selain itu, terdapat satu foto yang memperlihatkan keduanya saling bertatapan mesra sembari memperlihatkan senyum. Tak ayal, kedua pasangan ini tengah diselimuti kebahagiaan dalam foto itu.

Baik Jennifer Jasmin Kurniawan dan Irfan Bachdim resmi menikah pada 8 Juli 2011 di Stuttgart, Jerman. Dalam perjalanan kisah cinta mereka, Jennifer dan Irfan Bachdim harus menerpa cobaan yang begitu berat, di mana hubungan yang mereka diisukan ditentang oleh orang tua mereka, lantaran perbedaan agama. Namun kedua sejoli ini tetap melangsungkan pernikahan yang saat itu hanya dihadiri orang dekat saja.

Sementara itu, netizen yang melihat potret kemesraan mereka lantas berkomentar. Tak sedikit netizen terkesan iri dengan unggahan pose itu. Namun ada juga netizen yang memuji pose mereka berdua dan menyebutnya sebagai pasangan favorit.

Tampaknya, foto ini juga mendapat perhatian lebih dari para netizen, yang terlihat dari jumlah orang yang memberikan lambang cinta pada keduanya, yakni 70 ribu lebih netizen. Sontak foto ini sukses mencuri perhatian netizen.

β€œaku iri,” tulis @munirsyahh.

β€œNa kalo kayak gini jadi pngen pnya pacar :(,” tulis @itapurnamii.

β€œCouple goals ❀❀,” tulis @ervina1998.