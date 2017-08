Cemburu Bikin Kendall dan Kylie Jenner Sulit Jadi Teman

LOS ANGELES - Diam-diam Kylie Jenner mengakui jika ia tidak bisa menjadi teman dengan kakaknya Kendall Jenner, namun persaudaraan kandung di antara mereka memaksa untuk tetap memiliki status pertemanan.

“Kendall dan saya, saya tidak berpikir kita akan berteman jika kita bukan saudara perempuan,” kata Kylie yang berbicara dalam preview untuk reality shownya 'Life of Kylie'.

Usut punya usut, Kendall sebelumnya juga mengakui bahwa dia membenci diberitahu bahwa dia 'cemburu' terhadap kakaknya.



“Saya sangat benci drama! Saya benar-benar tidak pernah menjadi orang yang dramatis, bahkan saat saya masih muda. Saat saya menangis adalah jika saya tidak diizinkan naik kuda,” katanya.



“Dari segi kecemburuan, saya belum pernah tipe itu (bahkan dengan Kylie,)! Ketika orang bersikap cemburu terhadap saya, saya hanya menuliskannya dan terus maju. Tinggal di luar drama hanya cukup sederhana untuk saya!” tambah dia.

Bintang Keeping Up With The Kardashians itu mengungkap jika dirinya terbuka menerima Kendall, termasuk saat meminjam baju.



"Saya membiarkan dia meminjam apapun yang dia mau. Dia selalu datang dan seperti, 'Saya perlu pakaian,' dan saya akan membiarkan dia meminjam apapun. Lalu aku pergi ke sana, dan aku seperti, 'Kendall, aku butuh keringat untuk pulang,' dan dia akan memberiku pakaian dalam yang paling tidak nyaman, keringat terburuk yang pernah kau lihat dan Apapun yang sangat buruk dan tua dan kecil. Dan aku seperti, 'Kamu sangat jahat.'” kata bintang Keeping Up With The Kardashians itu.



Sebelumnya, Kylie juga cemburu dengan Kendall. Banyak yang bisa dilakukan Kendall, tetapi tidak untuk model cantik ini. Demikian seperti dilansir Sindonews.