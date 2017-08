Kerap Musuhan, Video Klip Taylor Swift Tak Bikin Calvin Harris Penasaran

LOS ANGELES - Ajang MTV VMA sukses memperkenalkan video klip terbaru Taylor Swift bertajuk Look What You Made Me Do, namun hal tersebut sepertinya tidak membuat Calvin Harris tertarik untuk menyaksikannya.



Seperti Dilansir dari Sindonews, Talyor Swift begitu optimistis dengan lagu dan video klip tersebut, tetapi sepertinya tidak semua orang senang dengan hal itu. Bahkan, mantan pacarnya pun terlihat biasa saja.

Saat video diputar di layar besar, semua kamera tertuju pada sang DJ, tetapi Calvin tampaknya mengabaikan video tersebut dan memutuskan untuk tidak bertepuk tangan sama sekali setelah klip itu selesai.



Seperti diketahui, Taylor dan Calvin putus pada 2016, setelah menjalin kasih asmara selama 15 bulan. Perpisahan mereka ini tidak berakhir manis. Keduanya kerap bermusuhan, utamanya saat Calvin marah di Twitter tentang mantan kekasihnya itu yang terlibat perselingkuhan dengan aktor Inggris Tom Hiddleston, setelah mereka putus.



Kemudian Calvin juga telah menyangkal bahwa Taylor telah menulis hitnya This is What You Came For, setelah hubungan mereka berakhir. Calvin menuduh Taylor ‘membuatnya terlihat buruk'.



"Saya menulis musik, menghasilkan lagu, mengaturnya dan memotong vokalnya. Dan awalnya dia menginginkannya tetap dirahasiakan, maka menggunakan nama samaran,” bebernya di media sosial.

Sebelumnya diketahui Taylor Swift membuktikan jika musiknya masih tetap disukai oleh publik meski ia sudah lama tak merilis lagu solo. Lagu terbarunya, Look What You Made Me Do langsung memecahkan rekor hanya dalam 24 jam setelah dirilis.

Look What You Made Me Do dari Taylor memecahkan rekor sebagai video klip yang paling banyak ditonton di VEVO Youtube dalam 24 jam.

Per 28 jam setelah dirilis, Look What You Made Me Do sudah ditonton lebih dari 42 juta kali dengan rata-rata tiap jamnya ditonton 3 juta kali.

Angka itu jauh lebih tinggi dari rekor sebelumnya yang dipegang oleh Adele. Solois asal Inggris tersebut sebelumnya tercatat sebagai pemilik video klip dengan penonton terbanyak setelah 24 jam dirilis lewat lagu Hello yang ditonton 27 juta kali dalam sehari pasca-rilis.

Video klip Look What You Made Me Do memang sangat menarik untuk ditonton. Dalam video berdurasi empat menit lebih itu, penonton dapat melihat bagaimana Taylor memarodikan dirinya sendiri.

Taylor tampil dengan berbagai gaya yang pernah dipakai di sepanjang kariernya. Penonton dapat kembali melihat mantan kekasih Calvin Harris bergaya seperti ketika di video klip Out of the Woods, We Are Never Ever Getting Back Together, hingga saat di MTV VMA 2009.