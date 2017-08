Putus dari Jeon Hye Bin, Lee Joon Ki Pamer Video Mesra Bareng IU

SEOUL - Belum genap satu minggu kabar putusnya hubungan aktor Lee Joon Gi dan Jeon Hye Bin muncul kehebohan baru di media sosial. Aktor kelahiran Busan tersebut mengunggah sebuah video kebersamaanya dengan IU.



Bukan tanpa alasan, Lee Joon Ki mengunggah video tersebut lantaran sebagai perayaan satu tahun drama yang ia perankan bersama IU yakni Moon Lovers : Scarlet Heart Ryeo yang pada 29 Agustus memasuki usia satu tahun dengan menggabungkan video mengharukan hingga romantisme antara tokoh Wang Seo dan Hae Soo.



"Selamat & terima kasih perayaan 1 tahun Moon Lovers," tulisnya dalam akun Instagram pribadinya dengan bahasa Inggris.

(Baca Juga: Lee Jun Ki Jadi Aktor yang Paling Dinantikan di TV Korea)

(Baca Juga: Lee Jun Ki Pamer Kedekatan dengan Milla Jovovich 'Resident Evil')



Aktor yang kini berperan untuk drama Criminal Mind tersebut mendapat sambutan dan ucapan heboh dari para penggemarnya dalam kolom komentar unggahan tersebut. Tak sedikit dari mereka menaruh harapan untuk bisa kembali menyaksikan para pemera Moon Lovers : Scarlet Heart Ryeo dalam musim berikutnya.



"Masih belum move on dari drama ini," tulis @hnnhjnn.



"Congratulations, great job! Happy to see you updating, even if very busy ," tulis @no1mika.



"Congrats on the 1 year, it was my first and favorite drama, and thank you and the whole cast of Moon Lovers for making such an incredible drama," tulis @kokohellybeans5.



"Loved this drama so much!! ❤❤❤ Really hope there will be a second season," tambah @shinebright_18.

(Baca Juga: Protes MTV VMA, Adam Levine Ngamuk di Twitter)

(Baca Juga: Ketahuan Pacari Jeon Hye Bin, Lee Joon Gi Akhirnya Minta Maaf)



Selain itu, terselip dugaan bahwa sejak dipasangkan dalam drama, Lee Joon Ki dan IU benar-benar terlibat cinta lokasi, meski saat itu ia masih berstatus pacara Jeon Hye Bin. Banyak pula para penggemar yang memberikan dukungan agar mereka menjadi pasangan sebenarnya di dunia nyata.



"Jangan2 kode mereka jadian beneran," tulis @hestisyafrudin93.



"Ciat baper dia, jadian gih sana," tambah @choanim.



"Cuecie lagi kangen nieee oppaaa @actor_jg @dlwlrma," timpal @baek_ria sembari menulis akun Instagram IU dan Joon Ki.



Dalam drama tersebut, Lee Joon Gi beradu peran dengan sederet aktor dan aktris ternama. Mulai dari IU, Kang Ha Neul, Hong Jong Hyun, Nam Joo Hyuk, Ji Soo, Baekhyun 'EXO', Seohyun 'SNSD' dan lainnya. Moon Lovers : Scarlet Heart Ryeo mulai tayang pada Agustus 2016 dengan mengambil kisah bertema kolosal dan penggabungan dunia modern.