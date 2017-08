Lewati Masa Cemas, Shin Se Kyung Tak Pernah Takut Dapat Rating Rendah

SEOUL - Masa-masa cemas menunggu jumlah penonton sudah berlalu bagi aktris cantik Korea Selatan, Shin Se Kyung. Kini, dirinya cenderung pede mengikuti berbagai acara, terutama drama dan film yang ia perankan.



Dilansir Soompi, Selasa (29/8/2017), pernyataan itu disampaikan Se Kyung seiring menyelesaikan syuting dari drama terbarunya yang berjudul Bride of the Water God. Selain Se Kyung, drama itu juga diwarnai oleh aktor ganteng Nam Joo Hyuk. Baru-baru ini, ia menikahi Nam Joo Hyuk dalam drama tersebut. Sayangnya, ia sempat menilai drama itu kurang mendapat perhatian.

Kendati demikian, Se Kyung mengaku tidak pernah lagi khawatir mengenai tinggi rendahnya jumlah penonton. Ia sekaligus membenarkan bahwa hal itu sempat terjadi padanya, namun kini ia memilih untuk berpikir lebih tenang. Alhasil, ia jadi lebih puas pada karya-karyanya dibandingkan yang terdahulu.



“Sebelum aku bergabung dalam produksi apapun, aku tidak pernah khawatir atau berharap apapun untuk rating penonton. Aku juga merasa seperti ini di karya-karyaku sebelumnya. Lebih baik aku anggap enteng saja,” ucap Se Kyung.



“Ada yang sedih karena terpengaruh rating dari penonton, tapi untuk Bride of the Water God, ini adalah produksi tvN pertamaku dan aku puas. Aku memerankan karakter yang bagus, dan dramanya punya pesan yang sangat indah,” tambahnya.

Aktris yang pernah berperan bersama TOP “BIGBANG” dalam film Tazza 2 itu mengaku sempat sedikit merasa tersinggung mengenai hal tersebut di awal masa kariernya sebagai aktris. Namun, kekhawatirannya justru tidak ditujukan untuk dirinya sendiri, namun dikarenakan melihat karya kru yang ada di belakangnya kurang diapresiasi. Meski dirinya mengaku tidak pernah sekalipun khawatir, namun kini yang penting adalah berkarya sebaiknya saja.



”Aku tidak pernah tersakiti karena rating dari penonton, sedetik pun tidak pernah. Namun, saat aku lebih muda, aku memang sempat tersinggung sedikit tetapi bukan karena rating dari penontonnya kecil, tetapi karena orang-orang yang sudah bekerja keras dalam proses produksi tidak dapat dihargai dengan baik karena rating (yang rendah),” tutupnya.