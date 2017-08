FOTO: Ajak Chelsea dan Anak ke Pasar Tradisional, Glenn Alinskie Rasakan Pengalaman Beda

JAKARTA - Pasangan Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia merasa penting untuk menjaga budaya melalui makanan lokal. Salah satu usaha mereka ditunjukkan melalui foto yang mereka unggah di Instagram, Selasa 29 Agustus 2017.

Di foto unggahan mereka itu, pasangan tersebut terlihat kompak mendatangi sebuah pasar tradisional, lengkap dengan buah hati mereka, Nastusha Olivia Alinskie. Mereka terlihat tengah berjalan-jalan di bagian sayur mayur.

Glenn memang menjadikan sayur mayur sebagai salah satu hal terpenting dalam menjaga kelestarian budaya makanan lokal, selain untuk menjaga kesehatan. Hal itu terbukti karena Glenn sekaligus me-mention akun usahanya bersama Chelsea dalam mempromosikan produk kuliner lokal. Namun, Glenn lebih menyorot masalah kesehatan di keterangan fotonya sendiri.

"Sayur mayur! Love your health, love your body, love your future," tulis Glenn.

Sementara itu, latar berupa pasar tradisional memang dipilih agar para penggemar Glenn dan Chelsea tidak takut atau jijik berbelanja di tempat tersebut. Pasalnya, sudah banyak pasar modern yang berlingkungan bersih, dan menawarkan kesan-kesan berbelanja yang masih mirip pasar tradisional dibanding pusat perbelanjaan yang lebih besar seperti mall atau supermarket.

"Jangan bayangin pasar-pasar becek yang kotor, sekarang udah banyak pasar modern. Experience nya itu beda banget sama belanja di supermarket," tulis akun tersebut.

Momen itu tentunya dilengkapi dengan aksi lucu dari Nastusha. Ekspresi Nastusha terlihat lucu ketika ia melihat sebuah labu butternut squash yang tengah diambilkan Chelsea.

"Mommy, the butternut squash looks weird.. help me take 1, i wanna bite it," tulis akun Nastusha.

Sontak para penggemar Nastusha gemas melihat tingkahnya itu. Beberapa ingin mengingatkan bahwa gigi Nastusha belum cukup kuat untuk memakan buah tersebut, namun banyak juga yang salah fokus dan justru memerhatikan benda yang tengah dipegang Chelsea. Hal ini pun dapat perhatian khusus dari Glenn.

"Nanti gigi kamu copot nastushaa kalo gigit kulit butternut," tulis @deviyantitanjung.

"It's quite tough @nastusha.olivia.alinskie careful u might leave ur tooth behind after biting it," tulis Glenn.

"Ka chelsea kyk lg megang palu, aku salfok hihi," tulis @sonyakristinaa.