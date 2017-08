Harap Sabar, Jadwal Rilis Robin Hood Mundur hingga September 2018

LOS ANGELES – Lionsgate memukul mundur jadwal tayang dari film superhero mereka, Robin Hood. Film yang dibintangi oleh Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan, Eve Hewson, dan Paul Anderson ini awalnya akan dirilis pada 23 Maret dan diubah menjadi ke tanggal 21 September 2018.

Dengan demikian, Robin Hood akan bersaing melawan film keluarga milik Sony, Goosebumps 2. Ini merupakan film sekuel di mana Goosebumps pertama kali dirilis pada tahun 2015 dan dibintangi oleh Jack Black.

Otto Bathurst menjadi sutradara dalam film Robin Hood milik Lionsgate. Dari beberapa nama, terselip nama Leonardo DiCaprio di dalam jajaran produser film ini. Robin Hood akan berpusat pada cerita di mana dirinya berjuang melawan korupsi, jauh sebelum namanya dikenal sebagai penjahat legendaris.

Dilansir The Hollywood Reporter, Rabu (30/8/2017), Taron Egerton akan berperan sebagai Robin Hood dengan didampingi oleh Jamie Foxx sebagai Little John, Jamie Dornan sebagai Will Scarlett, Eve Hewson sebagai Maid Marian, dan Paul Anderson sebagai karakter hitam yang memiliki peranan besar dalam perjalanan Robin Hood.

Meski kabarnya proses produksi Robin Hood telah dimulai, tidak ada begitu banyak informasi atau foto mengenai syuting film ini. Pada bulan Februari lalu, mereka merilis foto Egerton dan Foxx serta menjelaskan plot cerita yang akan mereka gunakan. Sejak saat itu sampai sekarang tidak ada informasi tambahan atau gambar pendukung lainnya tentang proyek tersebut. Terlepas dari apakah jadwal tayang mundur ini dikarenakan oleh film yang belum siap atau memang strategi penjualan, Robin Hood merupakan sebuah karakter yang dikenal publik dengan baik.

Cerita-cerita Robin Hood dengan panahnya sudah sering kali muncul di televisi atau bahkan dongeng-dongeng. Pada tahun 2010 lalu, film tentang Robin Hood muncul di permukaan. Saat itu filmnya dibintangi oleh Russel Crowe, Cate Blanchett, dan William Hurt. Sayangnya, film tersebut tidak mendapatkan respons besar di pasaran meski menggunakan dua nama peraih Piala Oscars di dalam jajaran cast-nya.