Wow, Album Baru BTS Kalahkan Album "Reputation" Taylor Swift dan Guardians of the Galaxy

SEOUL – Album terbaru dari BTS, “Love Yourself: Her” berhasil memuncaki daftar penjualan terbaik di kategori CD & Vinyl di situs jual beli terbesar Amazon Amerika. Album tersebut bahkan berhasil mengalahkan penjualan dari album baru Taylor Swift, “Reputation”, dan album soundtrack dari film Guardians of the Galaxy.

Sekadar informasi, baik BTS dan Taylor Swift masih menjual album barunya itu dalam pre-order. Namun peminat dari kedua album ini terlihat cukup besar.

“Love Yourself: Her” baru akan dilepas ke pasaran pada tanggal 18 September mendatang. Sedangkan Taylor akan mulai menjual album studio keenamnya pada tanggal 10 November mendatang.

Dikutip dari data yang diunggah oleh Osen, Rabu (30/8/2017), BTS memuncaki posisi pertama di Amazon dengan diikuti oleh album “Villains” milik Queens of the Stone Ages. Sementara itu Guardians of the Galaxy Vol. 2 menempati posisi ketiga disusul oleh “Reputation” milik Taylor.

Lebih uniknya lagi, album “Love Yourself: Her” dibanderol dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan “Reputation”.

Album milik Bangtan Boys tersebut dihargai USD21,98 atau setara dengan Rp300 ribu sedangkan “Reputation” hanya dipasang harga USD15 atau setara dengan Rp200 ribu.

Bertenggernya album BTS di Amazon juga merupakan sebuah pencapaian baru mengingat tidak banyak album K-Pop yang bisa laku di pasar Amerika. BigHit Entertainment, agensi yang menaungi mereka, memaparkan bahwa mereka menjual album baru BTS ke pasar Amerika berdasarkan banyaknya permintaan penggemar di sana.

“Kami selalu mendapatkan permintaan untuk menjual album di AS. Album ini didistribusikan di Amazon, situs jual beli terbesar di AS. Kami menyediakan penggemar di Amerika agar bisa membeli album ini secara resmi,” kata perwakilan dari BigHit Entertainment.

Popularitas Bangtan Boys di Amerika memang sudah tak usah dipertanyakan lagi. Grup yang beranggotakan tujuh member tersebut baru-baru ini bahkan dinobatkan sebagai pemenang Teen Choice Awards dari kategori Best International Artist.