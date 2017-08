Waduh! Adam Levine Kecewa dengan Penyelenggaraan MTV Video Music Awards 2017

JAKARTA - Vokalis grup band Maroon 5, Adam Levine, mengecam ajang penghargaan MTV Video Music Awards (MTV VMA) 2017 yang digelar Minggu 27 Agustus 2017. Kira-kira apa ya penyebabnya?

Adam Levine mengaku sangat kecewa bahkan menyebut ajang bergengsi yang ditunggu banyak orang itu sangat mengerikan.

Pentolan Maroon 5 itu menumpahkan kekesalannya lewat akun Twitter pribadinya, @adamelevine. “Selalu menyenangkan melihat bagaimana hancurnya penyelenggaraan VMA. Dan tahun ini, mereka benar-benar membuktikannya,” tulis Adam lewat Twitter seperti dikutip Variety.

Bukan tanpa alasan, Adam merasa kecewa lantaran sejumlah musisi yang diminta mengisi acara tidak bisa tampil maksimal. Menurutnya, hal ini terjadi lantaran kurangnya persiapan panitia. “Penampilan Julia Michael dipotong. Dan Lorde juga tidak bisa menyanyikan lagunya secara utuh,” sambung dia.

Senada dengan Adam Levine, istrinya Behati Prisloo, juga mengungkapkan kekecewaan lewat Twitter. Ia sangat kesal menghadiri acara yang dianggap tidak sukses itu.

“Wow, terima kasih telah menyuguhkan acara seperti itu. Terima kasih karena membuat pertunjukkan mereka rusak,” ungkap Behati Prisloo.

Sementara itu, kali ini Adam Levine dan grup musiknya tidak berhasil membawa pulang piala apapun. Selama ini. Ia dan Maroon 5 telah dinominasikan sebanyak lima kali dalam ajang MTV VMA.

Pada 2014, Maroon 5 berhasil memenangi piala Moon Person dalam kategori Artist to Watch. Namun, sejak saat itu mereka tak pernah memangkan kategori apapun dalam ajang penghargaan tahunan yang diadakan MTV itu.

Seperti sudah diberitakan, gelaran MTV VMA 2017 di Inglewood akhir pekan lalu menjadi ajang pesat Kendrick Lamar yang behasil membawa pulang total enam piala. Semua trofi tersebut didapat Lamar berkat lagu dan video klip barunya, Humble.

Dalam ajang tersebut juga diputar video klip terbaru Taylor Swift, Look What You Made Me Do untuk pertama kalinya. Di video berdurasi empat menit lebih tersebut, Taylor memparodikan dirinya sendiri dari berbagai macam era selama karier bermusiknya. Tak lupa mantan kekasih Calvin Harris itu menyindir beberapa rekan selebriti yang berseteru dengannya.