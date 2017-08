Lebih Artistik, Fifth Harmony Ingin Buang Bayang-Bayang Camila Cabello

LOS ANGELES - Formasi lima orang sejak lulus dari ajang X-Factor Amerika 2012 melekat pada Fifth Harmony, termasuk mantan member mereka yakni Camila Cabello yang memutuskan hengkang pada Desember 2016.



Namun, dalam ajang penghargaan MTV Video Music Awards 2017 mereka menunjukkan bahwa ingin menegaskan bahwa saat ini Fifth Harmony hanya terdiri dari empat orang member. Mereka menunjukkannya lewat menghadirkan 'member bayangan' yang tiba-tiba terjatuh saat membuka aksi panggung.

Video kehadiran member bayangan tersebut menjadi viral di kalangan para fans yang berspekulasi bahwa mereka ingin melakuan perpisahan kepada Camila saat itu.



Kabar tersebut langsung dikonfirmasi sendiri oleh Fifth Harmony dalam acara Good Morning Amerika pada 29 Agustus 2017. Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane dan Lauren Jauregui menjelaskan maksud mereka tentang kehadiran member bayangan tersebut.



"Kami selalu ditanya apakah kami berisi lima member, dan kami ingin menunjukkan kepada dunia dengan gaya artistik 'hey, kami berempat adalah Fifth Harmony. Kami semakin kuat dan lebih baik dari yang telah kami lakukan," ujar Brooke, dilanir E! Online.

Di samping itu, dalam ajang MTV VMA 2017 Fifth Harmony membawa pulang piala kemenangan lewat penghargaan atas Best Pop Video dalam lagu Down bersama Gucci Mane. Itu menjadi kemenangan kedua setelah tahun lalu lewat lagu Work From Home.