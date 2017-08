FOTO: Rio Dewanto Ulang Tahun, Chicco Jerikho Bongkar Potret Masa Kecilnya

JAKARTA - Persahabatan Chicco Jerikho dan Rio Dewanto memang dikenal lewat sebuah film yang bertemakan kopi. Tetapi seiring berjalannya waktu rupanya kedua aktor tampan ini membawa persahabatan tersebut lewat kehidupan nyata.

Tak ayal ketika Rio Dewanto berulang tahun pada 28 Agustus 2017, ucapan menarik tampak diberikan mantan kekasih dari Laudya Chintya Bella itu lewat instagram pribadinya @chicco.jerikho belum lama ini. Tak tanggung-tanggung Chicco malah membongkar sebuah foto masa kecil dari suami Atiqah Hasiholan tersebut. Diketahui pula Rio Dewanto genap berusia 30 tahun.

Dalam foto yang dibagikan oleh Chicco, Rio Dewanto tengah menunjukkan ekpresi yang menggemaskan. Rambut yang sedikit berdiri dan pipi besar dari Rio Dewanto tampak begitu jelas. Tak hanya itu, tatapan penuh makna Rio Dewanto kecil menghiasi gambar foto tersebut.

Sementara dalam foto tersebut, aktor 33 tahun itu turut memanjatkan doa untuk ayah satu anak itu agar tetap sukses pada kariernya. Selain itu, Chicco juga menyebut bahwa Rio Dewanto adalah seorang teman berdebatnya sekaligus sahabatnya.

"Happy bday my brother,papa SAL , partner gue ,temen berdebat gue ,sahabat gue , paman gober a.k.a jody hermanto nya .. semoga panjang umur sehat2 ,bahagia lahir bathin .. cuan, dan karir semakin mantap ! GOD bless you my bro," tulis Chicco Jerikho.

Netizen yang melihat unggahannya tersebut, langsung berkomentar. Senada dengan apa yang ditulis oleh pemain film Filosofi Kopi itu, netizen juga turut mendoakannya agar selalu sehat dan dilancarkan karier dari suami Atiqah Hasiholan itu. Kemudia ada pula netizen yang kaget dengan foto masa kecil Rio Dewanto. Foto inipun sukses disukai oleh 22 ribu lebih netizen.

"Happy birthday papa Sal @riodewanto semoga sehat selalu & makin banyak cuan πŸ™πŸ»πŸ˜ŽπŸŽπŸŽ‰πŸŽŠ," tulis @david_hendrawan.

"Selamat ulang tahun bapak @riodewanto ,panjang umur pak, sehat selalu," tulis @lailatulfadilaa.

"Mirip keken gak mbuuul ?? Wah brrti gedenya udah keliatan mbul πŸ˜‚πŸ˜‚ @muharizka," tulis @vellamesya.