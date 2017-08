Si Daenerys Targaryen Anggap Adegan Seks dengan Jon Snow Aneh, Tapi...

LOS ANGELES – Game of Thrones Season 7 memang sudah selesai. Namun, ada banyak cerita menarik di balik episode finale yang berjudul The Dragon and the Wolf tersebut.

Satu di antaranya adalah adegan seks yang dilakukan oleh Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) dan Jon Snow (Kit Harington). Kedua tokoh sentral Game of Thrones tersebut akhirnya melakukan adegan seksual meski pada akhirnya mereka berdua diketahui masih memiliki hubungan saudara.

Emilia pun merasa adegan ranjang tersebut merupakan adegan teraneh yang pernah dilakukannya bersama Kit. Pasalnya, kedua tokoh tersebut diceritakan masih memiliki hubungan darah dan baru terbongkar di akhir cerita.

“Sebagai aktor, rasanya aneh saja. Kenyataan bahwa apa mereka sebenarnya untuk satu sama lainnya. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi,” ujar Emilia seperti dilansir Contactmusic, Selasa (29/8/2017).

Sementara Kit menganggap bahwa adegan tersebut merupakan sebuah kereta pelarian bersama. Bagaimana pun tokoh yang diperankan olehnya sedang dimabuk cinta dan tidak akan peduli dengan masalah ke depan yang akan muncul.

“Kupikir mereka berdua tahu itu adalah hal yang salah. Aku pikir mereka tahu itu akan membuat sebuah masalah. Akan tetapi itulah baiknya, ketika kamu tiba-tiba merasa sedang sangat jatuh cinta dengan seseorang dan kamu harus melewati masalah tersebut bersama-sama, itu rasanya seperti sebuah kereta pelarian,” kata Kit.

Kedua aktor tersebut memang sudah memiliki peranan besar dalam Game of Thrones sejak diluncurkan pada tahun 2009. Namun keduanya jarang sekali dipertemukan dalam satu set hingga pada season 7 mulai bermain intens.

“Kami berdua merasa seperti, ‘Ahhh apa yang kamu lakukan di setku? Ini aneh sekali’,” seru Emilia.

“Biasanya kamu mulai bekerja dalam sebuah film dan bertemu rekan main untuk pertama kali lalu mulai membangun chemistry bersama. Di sini, kamu tahu seseorang selama tujuh tahun dan kamu telah melihatnya di layar sepanjang waktu. Jadi, ini adalah pengalaman yang unik sebagai aktor akhirnya bisa bermain bersama dan tahu bahwa seluruh dunia menonton,” kata Kit menambahkan.

Dengan berakhirnya season ketujuh ini, produser GoT akan kembali memulai proses produksinya untuk musim kedelapan atau musim terakhir di bulan Oktober. Season kedelapan ini akan berisi enam episode dan diluncurkan pada pertengahan tahun 2018 atau bahkan pada awal tahun 2019.