Nikahi Hamish Daud 3 September, Raisa Mulai Gelar Pengajian

JAKARTA – Pernikahan Hamish Daud dan Raisa akan digelar pada 3 September 2017. Menjelang acara pernikahan, Raisa menggelar pengajian.

Beberapa hari menjelang menikah, Raisa menggelar pengajian. Penyanyi dengan nama lengkap Raisa Andriana ini terlihat cantik dan anggun saat menjalani acara yang dilakukan di kediamannya, Cinere, Depok.

Melalui akun Instagram @bridestory yang merupakan vendor resmi pernikahan Raisa, memperlihatkan pelantun ‘Kali Kedua’ ini mengaji, didampingi orang tuanya. Raisa mengenakan kebaya biru dengan sentuhan putih. saat mengaji, dia menggunakan kerudung dengan warna senada dengan busananya.

"It's @raisa6690's Pengajian this morning and the bride-to-be looks stunning wrapped in a @studioboh piece.--Pengajian Raisa pagi ini dan calon pengantin ini terlihat begitu memesona dibalut busana dari @studioboh," tulis akun Instagram @Bridestory.

Raisa juga akan menjalani beberapa proses pernikahan dengan menggunakan adat Sunda, seperti proses siraman hingga pernikahan.

Sementara, pernikahan Raisa dengan aktor Hamish Daud, rencananya berlangsung pada Minggu, 3 September. Mereka juga akan menggelar resepsi di salah satu gedung di kawasan Jakarta Pusat. Demikian ditulis situs Hellosehat.

