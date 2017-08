Hubungan Kembali Memanas, Kanye West & Kim Kardashian Enggan Tanggapi Single Baru Taylor Swift

LOS ANGELES – Single terbaru Taylor Swift, Look What You Made Me Do, sukses menyita perhatian penggemar dan penikmat musik dunia. Sejak diunggah ke YouTube, pada 27 Agustus 2017, video klip single barunya itu sudah ditonton lebih dari 45 juta kali.

Namun bagaimana reaksi pasangan Kanye West dan Kim Kardashian yang sempat berseteru dengan Swift? Seperti diberitakan sebelumnya, Swift menyentil West melalui video klip terbarunya itu. Kepada People, seorang sumber dekat West dan Kardashian mengatakan, kalau pasangan itu tak peduli dengan musik terbaru Swift.

“Mereka menilai, lagu itu menyedihkan karena Swift masih berusaha memelihara api permusuhan di antara mereka. West dan Kardashian tak peduli dengan musik apapun yang dihasilkannya. Ada hal lain yang lebih penting bagi mereka ketimbang seorang Swift, seperti keluarga,” kata sumber tersebut.

Merunut ke belakang, api permusuhan antara pasangan ini dengan Swift dipantik oleh aksi West menginterupsi pidato kemenangan penyanyi 27 tahun itu dalam ajang MTV Video Music Awards 2009. Hal itu dilakukan West sebagai bentuk protes atas kekalahan Beyonce di kategori Best Female Video.

West dan Swift sempat berbaikan pada ajang serupa tahun 2015. Namun permusahan kembali terjadi tahun lalu. Swift dikabarkan sempat tersinggung dengan lagu West yang liriknya menuliskan, “Aku merasa seperti diriku dan Taylor Swift seperti bercinta. Kenapa, aku membuat perempuan jalang itu terkenal.” Hal itu diperumit dengan aksi sang istri yang mengunggah video klip penggalan lirik tersebut ke Snapchat.

Swift sempat bereaksi terkait lirik lagu West tersebut melalui media sosial. “Kau tak bisa mengendalikan emosi seseorang setelah menyebut dia ‘perempuan jalang’ di depan seluruh dunia,” tulisnya kala itu. Tak sampai di situ, West kemudian memasukkan gambar telanjang Swift ke dalam video klip Famous miliknya.

Sebagai balasan, dalam video klip terbarunya, Swift menyentil Kardashian dan West dengan menyelipkan kutipan kalimat ‘Et Tu Brute’ di singgasana yang didudukinya. Kalimat itu kerap digunakan untuk menunjukkan rasa syok setelah diperalat seorang teman dekat atau seseorang yang tak pernah diduga.

Video klip Look What You Made Me Do ditutup dengan setting MTV VMA 2009 yang mana beberapa versi Taylor Swift saling bertengkar satu sama lain. Swift kemudian mengulangi unggahannya di media sosial sebagai respons atas ulah Kardashian membocorkan percakapan telefon mereka ke publik.