Absen di Ajang MTV Music Award, Taylor Swift Keluarkan Sindiran via VM Look What You Made Me Do

LOS ANGELES - Penyanyi Taylor Swift tak muncul di ajang MTV Video Music Awards (VMA) yang digelar Minggu malam waktu Amerika Serikat. Namun, dia seolah mengeluarkan sindirannya melalui video single anyanya berjudul "Look What You Made Me Do".

Video musik satir yang tayang perdana pada ajang VMA kali ini menggambarkan jika Taylor Swift seolah tak mau menyembunyikan apa-apa. Sekira 1 jam sebelum seremoni Taylor Swift tidak tampak di panggung.

Bahkan ketika diumumkan sebagai pemenang kategori "kolaborasi terbaik" berkat lagu "I Don't Wanna Live Forever" bersama dengan Zayn Malik, Taylor Swift pun tak terlihat naik panggung.

Kendati tak muncul, video barunya itu paling dibicarakan orang sampai-sampai menutup aksi panggung Kendrick Lamar, Ed Sheeran, Miley Cyrus dan Lorde. Musik video Swift diakhiri dengan cacian soal kepalsuan, berpura-pura manis dan merasa jadi korban.

Dikutip dari Reuters, single yang dirilis Kamis itu berhasil menduduki posisi puncak di Spotify setelah 8 juta kali distream. Sedangkan, satu jam sejak ditayangkan di VMAs, musik video ini sudah 470.000 kali disaksikan di YouTube.

Rival Swift sendiri, Katy Perry, naik panggung dengan mengenakan gaun unik luar angkasa. Di antara yang sudah diumumkan sebagai pemenang VMA adalah girl band Fifth Harmony berkat video "Down," serta Zedd dan Alessia Cara lewat "Stay."

Rapper Kendrick Lamar yang mendapatkan 8 nominasi VMA memulai perhelatan ini dengan medley Humble" dan "DNA". Lamar, The Weeknd, Bruno Mars, Lorde, Sheeran dan Ariana Grande bersaing mendapatkan kategori paling bergengsi ajang ini, artis terbaik.

Video Lamar "Humble," The Weeknd lewat "Reminder," Bruno Mars melalui "24K Magic", Alessia Cara dengan "Scars to Your Beautiful", dan DJ Khaled bersama "Wild Thoughts" yang juga menampilkan Rihanna dan Bryson Tiller, adalah nominasi untuk video terbaik.

