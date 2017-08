Konser SEVENTEEN Dilempari Ponsel, Keamanan Idola K-Pop Terancam Lagi

NEW YORK - Kemanan para idola k-pop saat ini tengah menjadi sorotan publik. Setelah insiden dorong-mendorong yang menyebabkan Taeyeon 'SNSD' terjatuh di bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng hingga fans yang nekat menerobos barikade polisi demi melihat Wanna One lebih dekat. Kini hal serupa menimpa boyband SEVENTEEN.

Grup asuhan Pledis Entertainment tersebut mendapat lemparan sebuah ponsel dari arah penonton dalam konser bertajuk SEVENTEEN 1st WORLD TOUR 'DIAMOND EDGE' IN NEW YORK pada 26 September 2017 di Terminal 5.



Insiden tersebut viral di media sosial dan membuat para Carats (sebutan fans) berang. Lewat sebuah video dari akun Instagram menunjukkan sebuah ponsel pintar berwarna putih dilempar ke arah Jeonghan dan S.Coups di tengah sesi bincang-bincang.



Baik, Jeonghan, S.Coups dan Seungkwan, Dino dan Mingyu tampak kaget menyaksikannya. Dengan sigap S.Coup langsung mengambil ponsel tersebut dengan ekspresi marah dan diambil alih oleh Seungkwan berkata langsung agar tidak melempar barang-barang ke arah panggung.



"Aku minta maaf untuk mengatakan ini ditengah waktu yang baik ini tapi ini bisa berbahaya kalau kalian melempar barang-barang," ujar Seungkwan, dilansir Allkpop.

Dalam unggahan seorang fans menyebutkan bahwa tujuan pelaku melempar ponselnya adalah agar Jeonghan melakuan swafoto dengan ponsel miliknya. Tapi hal itu malah mengkhawatirkan para member dan membuat fans lainnya marah.



"Ya ampun itu sangat kasar," tulis @akkinda_17.



"Walaupun dia mungkin mau cuma Jeonghan yang mengambil foto dengan ponselnya tapi itu tindakan yang bodoh," tulis @cupofcoppy.



"Ga sopan bgt woy itu liat apa mukanya kaget bgt smpe scoups keliatan kesel gtu coba," tulis @tjutzhra.



"Emang aneh tuh cewek... lack of common sense! You just don't simply throw things to others!" tambah @aileennisa.



Di samping itu, SEVENTEEN akan melanjutkan tur konser mereka di sejumlah negara lainnya, termasuk di Indonesia pada 23 September 2017 di EICE BSD, Tangerang.