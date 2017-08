FOTO: Lari Marathon, Dian Sastrowardoyo Disambut Pelukan Suami di Garis Finish

JAKARTA - Diam-diam aktris cantik Dian Sastrowardoyo mengikuti ajang lari marathon yang diadakan di Pulau Bali pada 27 Agustus 2017 kemarin. Bertajuk Maybank Bali Maraton (MBM), bintang Ada Apa Dengan Cinta itu meluapkan kebahagiannya usai berhasil mencapai finish tanpa kendala yang berarti.

(Baca Juga: Pantau Perkembangan Anak, Dian Sastro Batasi Anak Main Gadget)

(Baca Juga: Jadi 'Ibu Tangguh', Dian Sastro Harap Anak-anaknya Peduli kepada Sesama)



Perasaan bangga pun dirasakan oleh ibu dua orang anak itu kala disambut haru oleh sang suami, Maulana Indraguma Sutowo di garis akhir. Dian mengaku bersyukur pria yang mempersuntingnya sejak 18 Mei 2010 itu selalu mendukung penuh impiannya untuk dapat mengikuti lari marathon.



"Emang beda yah ternyata.. kalo di finish line bisa ketemu orang terdekat. Makasih ya mas @maulanaindraguna dari ditemenin Half Marathon, dimotivasiin untuk rajin latihan dan jaga makananπŸ˜‚πŸ˜‚," kata Dian di Instagram.





Ia pun menambahkan, "Ditemenin stretching, berdoa bareng sebelumm race, ditungguin di finish line, and for trusting me i could do this. You believed in me. What more could i ask for.. i love you so much, and i am forever grateful that I got you in my life."



Dalam foto yang diunggah menampilkan wajah sumringah Dian saat akhirnya berhasil menyelesaikan tantangan. Senyum aktris asal Jakarta itu pun nampak bersinar pasca-disambut pelukan mesra oleh sang suami.



Dengan mengenakan nomor peserta 32951, Dian akhirnya berhasil menaklukan lintasan di kawasan Gianyar bersama dengan peserta maratho yang lain. Tentu itu merupakan prestasi tersendiri yang patut diapresiasi bagi sang pemeran Kartini.

(Baca Juga: Keren, Dian Sastro Galang Dana untuk Air Bersih di Sumba)

(Baca Juga: Olahraga Bareng Suami, Dian Sastro Banjir Pujian Netizen)



Sementara itu, wanita 35 tahun ini mengawali perlombaan sekira pukul 5.35 WITA sampai pukul 7.38 WITA. Agar dapat mengikuti lari marathon tanpa hambatan, Dian nyatanya sudah menyiapkan mental maupun fisik sejak jauh-jauh hari. Tidak hanya gencar berlatih lari, Dian pun mulai membiasakan diri mengonsumsi makanan sehat.



Dalam pernyataan dipostingan selanjutnya, lawan main Nicholas Saputra itu juga mengungkap tetap harua tampil mempesona meski penuh dengan keringat. Bahkan di tengah perjalanan, Dian menyempatkan diri memoles lipstik di bagian bibir agar tetap rupawan.



"Oh iya.. dan enggak lupa juga untuk ngingetin gua untuk pake lipstick lagi di kilometer ke 17πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ (biar foto2nya ciamik🀣). Gua aja sejujurnya nggak nyangka sih bisa sejauh ini. Demi awet muda bro!!" sambungnya.



Lari marathon sejauh 21 kilometer sendiri berhasil diikuti oleh Dian dengan catatan waktu 3 jam, 3 menit. Rasa lelah dinilai Dian langsung terbayarkan saat ia dan sang sahabat dekat sejak menempuh pendidikan bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) berhasil mencapai garis finis secara bersamaan.



"FINISH.....!!!!!!! #21K #MBM2017 dengan waktu 3jam 3mnt... yang penting finish deh...πŸ˜‚πŸ˜‚ perdana 21k half marathon runners... finishnya bareng sama temen sebangku jaman sma-business partner-bff- @reinawardhana," pungkasnya.