Kesha Dinilai Hamil saat Kenakan Gaun Panjang di Acara MTV VMA 2017

LOS ANGELES - Ajang penghargaan MTV Video Music Award 2017 menyedot perhatian publik lewat sejumlah kemenangan para penyanyi dan musisi hingga aksi panggung mereka. Di balik keseruan aksi panggung dan kemewahan pakaian yang membalut para bintang tamu, perhatian penonton tertuju pada penyanyi Kesha.

Pemilik tembang hits Tik Tok tersebut diserang dugaan berbadan dua akibat bentuk tubuh yang menggemuk. Tak hanya itu, gaun panjang yang melekat di tubuhnya menggunakan bentuk layer menumpuk dibagian perut dan menimbulkan kesan publik bahwa ia sedang menutupi kehamilannya.

Dilansir AceShowbiz, pada kesempatan berbeda Kesha tertangkap kamera tengah menempatkan tangan pada perutnya. Hal itu membuat para netizen menulis dugaan kehamilan beramai-ramai di media sosial.

"Apakah Kesha hamil? Soalnya dia menyentuh perutnya dan bernafas lebih kuat dibanding Beyonce, yang hamil dengan anak kembar! #VMAs,"tulis @straightfacts17.

"Apakah Kesha hamil? Dia memegang perutnya #VMAS," tulis @KasyaJ.

"Lagi nonton #MTVVMAs & aku berpikir banyak hal! Pertama, apakah Kesha hamil? Dia memegang perutnya!!" tulis @CarolineonTV.

"Apakah Kesha hamil? (Selamat kalau memang benar)" tulis @FirefoxGuy.

Namun, kabar tersebut belum mendapat kepastian hingga saat ini lantaran tidak diketahui siapakah pria yang saat ini dekat dengannya.

Kesha baru saja merilis album bertajuk Rainbow pada 11 Agustus, setelah single Praying. Ini menjadi penanda kekuatannya telah kembali setelah kasus pelecehan seksual yang menimpanya pada 2014 akibat mantan mentornya bernama Dr. Luke tahun 2014 silam.

Akibat hal itu, ia mengalami tekanan mental dan membuatnya harus menjalani pengobatan psikologis dan mengajukan tuntutan ke pihak kepolisian. Ia baru mulai kembali setelah kasus tersebut dengan terlibat dalam lagu milik Zedd berjudul True Colors dan menggelar tur "Kesha and the Creepies : Fuck The World Tour".