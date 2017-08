Geser A Taxi Driver, V.I.P Puncaki Box Office Korea dengan Pendapatan USD6,87 Juta

SEOUL – V.I.P, film kriminal besutan sutradara Park Hoon-jung sukses menggeser dominasi A Taxi Driver di puncak box office Korea Selatan, sepanjang 25-27 Agustus 2017. Berdasarkan data Dewan Film Korea, selama 5 hari penayangannya, V.I.P sukses mengumpulkan USD6,87 juta dari penjualan 940.359 tiket di 996 layar bioskop.

Dibintangi oleh aktor Jang Dong-gun dan Lee Jong-seok, V.I.P berkisah tentang anak seorang petinggi Korea Utara yang melakukan pembunuhan berantai. Hal itu membuat dia diburu oleh agen intelejen dari dua negara: Korea Utara dan Korea Selatan.

Sementara A Taxi Driver berkisah tentang seorang supir taksi dan jurnalis yang terperangkap di tengah pergolakan pro-demokrasi, harus puas berada di peringkat kedua. Sepanjang 25-27 Agustus 2017, film tersebut mengumpulkan pendapatan sebesar USD3,87 juta dan menjual 527.264 tiket.

Sejauh ini, film yang didistribusikan oleh Showbox sejak 2 Agustus 2017 itu sudah mengumpulkan USD80,1 juta dari penjualan 11,4 juta tiket bioskop. Raihan itu membuat A Taxi Driver menjadi film lokal terbesar ke-11 yang pernah dirilis di Korea Selatan, mengalahkan Haeundae, The Host, dan King and the Clown.

Melihat komposisi pasar, V.I.P menguasai 25,1 persen penjualan tiket. Sementara, A Taxi Driver yang diperankan oleh aktor Song Kang-ho dan Thomas Kretschmann mengambil komposisi pasar sebesar 21,4 persen.

Dua film Korea lainnya: Midnight Runners dan The Mimic berada di peringkat ketiga dan keempat. Midnight Runners yang didistribusikan oleh Lotte Entertainment, menghasilkan USD3,77 juta dari penjualan 515.000 tiket. Dengan begitu, film arahan Kim Joo-hwan itu meraih pendapatan total sebesar USD34,1 juta sepanjang 19 hari penayangannya.

Sementara The Mimic menghasilkan USD1,75 juta dengan 240.791 penonton sepanjang 25-27 Agustus 2017. Sementara total pendapatan mencapai USD7,95 juta setelah dua minggu penayangannya.

Film Hollywood War for the Planet of the Apes tergelincir ke peringkat kelima box office Korea Selatan dengan pendapatan USD1,51 juta. Selama dua minggu penayangannya, film yang dirilis oleh Fox itu sukses mengumpulkan pandapatan total sebesar USD14,3 juta.