B.A.P Siapkan Album Baru Jelang Music Bank di Jakarta

SEOUL - Boyband B.A.P tengah mempersiapkan diri untuk album single ke-7 terbaru bertajuk 'BLUE' yang akan segera dirilis dalam hitungan hari. Sejak pekan lalu, mereka telah menyapa penggemar lewat sejumlah foto-foto teaser baik grup dan individu untuk album baru mereka.

Dengan mengusung tema fantasi, seram dan manly, mereka duduk bersama dalam meja makan panjang di sebuah padang rumput yang luas. Terlihat lewat tulisan 'R.I.P B.A.P 2017' dalam bentuk batu nisan di sekitar mereka dan diprediksi akan menjadi konsep video musiknya nanti.

Dilansir Allkpop, grup asuhan TS Entertainment tersebut menyiapkan single utama berjudul Honeymoon yang rencananya akan dirilis bersamaan dua lainnya yaitu All the Way Up dan Reiwnd. "BLUE" akan dirilis pada 5 September 2017, yang mana merupakan waktu setelah mereka menghadiri acara Music Bank in Jakarta.

Yongguk, Himchan, Jongup, Youngjae, Zelo, dan Daehyun akan menyapa para BABY (sebutan fans) di Indonesia pada 2 September 2017 di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat pukul 18.30 WIB. Ini akan menjadi kunjungan perdana mereka ke Indonesia dalam bentuk grup, setelah sebelumnya Yongguk diketahui berlibur sendiri ke Bali.

Grup pelantun hits POWER tersebut akan berbagi panggung dengan sederet bintang Hallyu lainnya. Diantaranya yaitu EXO, NCT 127, ASTRO, GFRIEND, Irene 'Red Velvet' dan Park Bo Gum.