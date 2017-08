Sibuk, Kang Daniel 'Wanna One' Ngaku Cuma Tidur Satu Jam Sejak Debut

SEOUL - Eksistensi boyband Wanna One sedang diperhitungkan pada saat ini. Meski terhitung baru, kemenangan terus diraih oleh mereka lewat karya debut mereka dan kerap tampil di sejumlah program televisi lokal.

Tak hanya kegiatan on air bersama grup, masing-masing personel juga memiliki kegiatan individu yang membuat waktu luang dan istirahat mereka semakin berkurang. Seperti yang dirasakan oleh Kang Daniel yang mengaku waktu tidurnya berkurang.



Baru-baru ini pria asal Busan tersebut terlibat dalam program reality show Dangerous Beyond the Blankets bersama Xuimin 'EXO', Junhyung 'Hightlight', Lee Sang Woo dan Parc Jae Jung. Dalam tayangan episode perdana, ia bercerita bahwa ia hanya tidur satu jam sejak sibuk memulai debut.



"Aku bangun sekitar jam 4-5 pagi dan menyiapkan diri untuk mengikuti jadwal. Kami berlatih sampai jam 3 pagi, tidur sekitar satu jam dan pergi ke luar," ujar Daniel dilansir Allkpop.



Bersama Wanna One, ia saat ini sedang sibuk mempromosikan lagu debut mereka berjudul Energetic dan Burn it Up. Sejak menjalani trainee dan terbentuk lewat ajang pencarian bakat Produce 101 season 2, mereka hadir dalam sejumlah program televisi seperti Wanna One Go, Happy Together, Weekly Idol, The Return of Superman, dan masih banyak lagi termasuk acara off air jumpa fans.

Hal itu membuat Daniel berpikir ingin libur sejenak dari kesibukan. Ia bahkan menaruh harap agar bisa istirahat satu hari dari jadwal kerjanya.



"Kadang aku berpikir, 'Semoga aku bisa istirahat meski hanya satu hari'," tambahnya.