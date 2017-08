Tak Ingin Nakal Lagi, Miley Cyrus Bikin Janji dengan Billy Ray

LOS ANGELES - Kental diingatan publik tentang perubahran drastis imej dari sosok seorang Miley Cyrus. Kesan remaja ceria dalam serial Hannah Montana dan penyanyi country yang melekat sejak awal tiba-tiba berubah nakal saat ia meluncurkan lagu Wrecking Ball.



Penyanyi berusia 24 tahun tersebut tampil seksi dan nyentrik saat itu. Ia juga kerap menimbulkan sejumlah aksi nekat yang menimbulkan kontroversi.

Setelah itu berlalu dan kisah asmaranya bersama Liam Hermsworth berjalan mulus. Imejnya berubah dengan kembali dengan dewasa dan tenang lewat lagu pop country lawasnya berjudul Malibu.



Mengingat hal itu, Miley membuat sebuah janji kepada Billy Ray Cyrus ayahnya sebelum melakukan aksi panggungnya dalam ajang MTV Video Music Awards pada Minggu, 27 Agustus 2017. Dalam tulisan di akun Twitter pribadinya, ia menulis bahwa ia berjanji akan menunjukkan aksi yang baik pada malam itu.



"Sorry Dad ..... I'll be good tonight I promise ... @vmas," tulis Miley.

Janjinya tersebut mengingatkan akan aksi 'gila' nya pada panggung MTV VMA 2013 silam. Ia tampil menggoda dengan balutan dua kostum baju renang one piece dan two piece bersama Robin Thicke dalam membawakan lagu Blurred Lines.

Sebelumnya diketahui pasangan yang kerap putus-nyambung itu kabarnya bertengkar hebat karena perjanjian pranikah. Pertengkaran Liam dan Miley itu diungkap oleh seorang sumber.

Sumber membocorkan jika Liam merasa tersinggung ketika Miley datang padanya dengan surat perjanjian pranikah. Berita ini cukup mengejutkan karena baru akhir pekan lalu Liam mengunggah foto mesranya dengan Miley. Adik Chris Hemsworth tersebut terlihat santai dan bahagia bersama Miley dalam foto hitam putih itu.

Liam dan Miley sendiri kabarnya serius mempersiapkan pernikahan mereka. Meski belum diketahui kapan, tapi pasangan yang terlibat cinta lokasi ini disebut-sebut akan melangsungkan pernikahan di Las Vegas tahun ini.

Di samping itu, Miley Cyrus menyandang sebagai nominator dalam kategori Best Pop untuk lagu Malibu dalam MTV VMA 2017. Namun, kemenangan diraih oleh Fifth Harmony lewat lagu Down.