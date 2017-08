Gara-Gara Skandal Seks, Onew Absen dari Konser SHINee di Jepang

SEOUL - Kasus pelecehan seksual yang menyeret nama Onew membuatnya harus kehilangan kesempatan karier satu per satu. Pada beberapa waktu lalu, ia memutuskan mundur dari drama terbarunya berjudul Age of Youth 2.

Setelah pemunduran diri tersebut, SM Entertainment mengumumkan kabar tidak mengenakkan lagi untuk para penggemar pelantun Married to the Music tersebut. Pemimpin SHINee itu harus rela kehilangan kesempatan untuk bertemu para penggemarnya dalam konser di Jepang bersama Jonghyun, Taemin, Minho dan Key.



"Setelah berdiskusi dengan perusahaan, kami memutuskan kalau Onew tidak akan berpartisipasi pada konser di Jepang pada September nanti. Kami meminta para penggemar untuk mengerti," jelas agensi dilansir dari Soompi pada Senin 28 Agustus 2018.



SHINee dijadwalkan akan menggelar tur konser betajuk 'SHINee World 2017 - FIVE - Special Edition' pada 2-3 September di Tokyo Dome dan 23-24 September di Kyocera Dome, Jepang.

Bukan tanpa alasan, mereka mengatakan keputusan tersebut dilakukan untuk kebaikan Onew sendiri yakni dengan mengambil waktu khusus dalam merefleksikan diri.



"Terkait kasus yang menyebabkan sejumlah perhatian, Onew memilih mengambil waktu untuk refleksi diri," tambahnya.



Pada awal Agustus, pemilik nama lahir Lee Ji Ki tersebut dilaporkan terlibat kasus pelecehan seksusal terhadap seorang penari klub malam oleh Kantor Kepolisian Seoul Gangnam. Ia diduga memegang paha wanita tersebut dalam keadaan mabuk saat berkumpul dengan teman-temannya.