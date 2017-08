FOTO: Mesra dengan Dul dan Devano Danendra, Steffi Zamora Bikin Bingung Fans

JAKARTA - Putra ganteng Iis Dahlia, Devano Danendra sudah berani blak-blakan soal hubungannya dengan aktris cantik Steffi Zamora. Sayangnya, potret-potret kedekatan Devano dengan Steffi, yang diunggah di media sosial sempat membuat followers keduanya bingung.

Pasalnya, akhir-akhir ini Steffi juga digosipkan dekat dengan Abdul Qodir Jaelani alias Dul, putra ketiga Ahmad Dhani dan Maia Estianty. Di foto-foto unggahan Steffi dan Devano di Instagram, Minggu 27 Agustus 2017, banyak yang mempertanyakan siapa yang sesungguhnya jadi sosok spesial bagi si cantik bernama asli Stefhanie Zamora Husein tersebut.

“devano apa dul @steffizamoraaa,” tulis @rikhatirehh_.

(foto: Instagram/@devdanendra)

Melihat keadaan ini, Devano sendiri justru ingin memanas-manaskan suasana. Di kolom keterangan dari salah satu foto yang diunggahnya, Devano menuliskan, ”every time i see you, i fall in love all over again”.

Melihat hal itu, banyak penggemar Steffi dan Devano yang sudah menyatakan patah hati dan yakin bahwa keduanya memang tengah berpacaran. Jika melihat kolom komentar baik di profil Steffi maupun Devano, memang lebih banyak yang mendukung hubungan Steffi dengan Devano ketimbang dengan Dul, meskipun Devano sendiri berusia 2 tahun lebih muda ketimbang Steffi yang juga masih berusia 16 tahun.

“Iya dev iya yang langgeng aja 👌,” tulis @khsyafryn.

“Longlast yah kak ❤️❤️ @devdanendra @steffizamoraaa,” tulis @aulia_mahardika22.

Gosip kedekatan Steffi dengan Dul muncul ketika sebuah foto Dul yang mencium pipi Steffi tersebar di media sosial. Hal itu sempat membuat geger para penggemar Steffi dan Dul, namun isu itu sesungguhnya bukan isu yang pertama bagi Steffi.

(foto: Instagram/@steffizamoraaa)

Sebelumnya, ia juga sempat berhubungan dengan DJ muda Ari Irham dan aktor Esa Sigit. Apalagi, Steffi juga belum lama ini menyebarkan vlog dengan Ari, sehingga dirinya sempat mendapat cercaan di dunia maya.

Sementara itu, unggahan-unggahan Devano diketahui mendapat respon positif dari Steffi. Terlihat ada beberapa foto unggahan Steffi yang menunjukkan kedekatannya dengan Devano.

Bahkan, salah satu foto mempertunjukkan pose mesra ketika tengah saling merangkul. Memang foto tersebut sengaja membuat wajah mereka terlihat gelap, namun Steffi sendiri men-tag Devano di foto tersebut.