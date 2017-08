Dikritik karena Isu Homofobia, Age of Youth 2 Malah Jadi Drama Paling Populer di Korea

SEOUL – Karya terbaru JTBC, Age of Youth 2, menjadi program televisi terpopuler, yang paling banyak dibicarakan di ranah daring. Berdasarkan data yang dikumpulkan Good Data sepanjang 21-27 Agustus 2017, dari 36 drama yang mulai tayang di Korea Selatan, serial yang digawangi Lee Tae-gon itu sukses meraih 10,3 persen dari total buzz.

Melansir Soompi, data itu dianalisa Good Data dari respons netizen melalui artikel daring, blog, komunitas media sosial, dan video. Tak heran, mengingat isu homofobia yang disajikan Lee pada penayangan awal drama itu sukses menuai kritik para penonton.

Dikisahkan, empat karakter pada musim sebelumnya kedatangan penghuni baru di rumah mereka. Namun, ada yang berbeda pada Jo Eun (Choi Ah-ra). Ia bertubuh lebih tinggi dari kebanyakan perempuan Korea dengan tampilan sedikit maskulin. Inilah yang membuat penghuni lama mengiranya sebagai penyuka sesama jenis.

Terkait hal itu, penonton menilai ada sejumlah dialog dalam drama itu yang bisa memicu pro dan kontra. Mulai dari “Ini seperti kau tinggal seatap dengan seorang pria. Aku tak bermaksud berlaku diskriminasi, ini hanya membuatku tak nyaman.” Atau, ada dialog “Aku seorang Kristiani. Jadi, lesbian sedikit…”

Setelah penayangannya, drama itu ramai dikomentari penonton. Seorang warganet menuliskan, “Kata-kata homofobia yang dilontarkan kepada Jo Eun sangat menyebalkan. Jadi, penulis skenario, inikah alasanmu memasukkan karakter bertubuh tinggi?”

Sementara lainnya berujar, “Episode Age of Youth 2 hari ini sangat mengerikan. Banyak hal aneh dan situasi homofobia. Sayangnya, tak ada satupun penjelasan dan permintaan maaf.”

Meski sempat kontroversial, namun penonton tetap menantikan kejutan lain drama tersebut. Apalagi, drama ini baru saja kehilangan Onew SHINee yang baru-baru ini memutuskan hengkang akibat kasus pelecehan seksual.

Melansir Allkpop, keterlibatan Kim Min Suk yang berlakon sebagai Seo Jang Hoon dalam Age of Youth 2 akan lebih banyak menyita perhatian penonton. Pasalnya,karakter yang diperankannya dikisahkan menjalin hubungan asmara dengan Jo Eun, si penghuni baru.

Di peringkat kedua, ada drama Father is Strange, diikuti dengan Save Me di posisi ketiga. Sementara di peringkat keempat ada Deserving of the Name, drama fantasi medis bernuansa komedi terbaru dari aktor Kim Nam Gil setelah vakum 4 tahun dari layar kaca.