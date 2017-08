Twist Asal Usul Jon Snow Mengubah Cerita Akhir Game of Thrones Season 7

JAKARTA – Serial televisi Game of Thrones akhirnya resmi merilis episode finalnya yang berjudul The Dragon and the Wolf. Episode kali ini menawarkan banyak keseruan dari semua tokoh penting yang ada di dalamnya.

Salah satu yang paling menjadi sorotan tentunya adalah asal usul Jon Snow. Pada akhirnya, Game of Thrones menjelaskan bahwa Jon bukan dari Stark atau bahkan seorang bastard. Dia sejatinya adalah putra dari Rhaegar Targaryen, yang menikah dengan Lyanna Stark. Fakta ini memang sudah lama diketahui oleh para penikmat GoT namun tak pernah dibahas lebih lanjut di dalam cerita aslinya.

Dengan demikian, musim kedelapan nanti cerita akan berjalan semakin menarik. Bran Stark dan Samwell Tarly berencana untuk memberitahu fakta bahwa Jon Snow adalah Aegon Targaryen sementara di saat bersamaan Jon semakin memperkuat hubungan cintanya dengan Daenerys Targaryen dan berhubungan seksual saat berada di perahu.

Twist dari Jon Snow ini juga memperluas bahasan cerita yang ada di dalam Game of Thrones. Fakta bahwa Jon Snow bukan bagian dari Stark membuatnya menjadi tidak ada urusan sama sekali sebagai King of the North. Ia bahkan kini berhak untuk duduk di Iron Throne jika dirinya memang mengincarnya. Selain itu posisi Daenerys pun menjadi semakin lemah karena dirinya ternyata bukan pewaris tunggal dari Targaryen.

Beberapa pertanyaan besar pun langsung berdatangan meski Game of Thrones Season 8 akan tayang tahun depan. Beberapa pertanyaan besar tersebut di antaranya adalah:

1. Apakah Daenerys akan menerima kenyataan bahwa Jon adalah Targaryen seperti dirinya? Bagaimana pun juga Daenerys selama ini tidak pernah tahu tentang kenyataan ini. Apalagi dirinya memiliki ketertarikan cinta terhadap Jon sendiri. Jawaban dari pertanyaan ini akan sangat dinantikan oleh para penonton Game of Thrones.

2. Apakah Jon ingin menjadi King of Westeros? Meski kemungkinan besar Jon tidak memiliki keinginan tersebut, dia adalah orang yang menghabiskan seluruh hidupnya percaya bahwa dirinya sama sekali tidak berhak atas apa pun. Jon sepertinya akan terus memberikan dukungan kepada Daenerys dan lebih fokus untuk menghadapi kedatangan Night King dan Army of the Dead.

3. Apakah hubungan cinta Daenerys dan Jon bertahan? Incest atau berzinah dengan saudara sendiri tidak dilihat dengan sangat menjijikan dan dinilai sebagai tindakan kriminal di tanah Westeros, terutama di kalangan Targaryen. Bagaimana pun Daenerys sendiri adalah produk dari incest. Namun rasanya sulit untuk melihat kedua karakter tersebut mempertahankan cinta mereka setelah fakta Jon Snow terungkap.

4. Akankah Daenerys bisa hamil? Dany percaya bahwa dirinya tidak bisa lagi memiliki anak. Alasan satu-satunya adalah karena ia telah dikutuk oleh seorang penyihir. Apakah kutukan tersebut bisa salah? Jika Jon dan Dany akhirnya memiliki anak setelah hubungan seksual yang dilakukan di perahu apakah hubungan mereka akan tetap terjalin?

5. Bagaimana Cersei Lannister akan merespons segala sesuatunya? Pada episode terakhir Cersei Lannister kembali memperlihatkan kelicikannya. Dengan fakta bahwa Jon kini adalah bagian dari Targaryen, Cersei sepertinya tidak akan terlalu menggubris hal tersebut. Terlebih semua orang di matanya adalah pengkhianat, termasuk saudaranya sendiri.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas tentunya hanya akan terjawab di musim terakhir penayangan Game of Thrones. Untuk musim terakhirnya, Game of Thrones hanya akan menayangkan enam episode namun tentunya dengan durasi yang lebih panjang.