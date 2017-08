Baru Satu Hari Rilis, VM Look What You Made Me Do Tembus 17 Juta Viewers

LOS ANGELES – Taylor Swift akhirnya merilis video musik dari single terbarunya, Look What You Made Me Do. Meski baru dirilis sekira 10 jam yang lalu, video klip ini sudah ditonton oleh sebanyak 17 juta viewers di platform Youtube.

- Baca Juga: Misterius, Taylor Swift Mendadak Hapus Postingan di Media Sosial

- Baca Juga: Terduga Pelaku Hilangkan Barang Bukti, Taylor Swift Menangkan Pra-Peradilan Kasus Pelecehan Seksual yang Ia Alami

Sebagai perbandingan, video musik terbaru dari Katy Perry saja baru ditonton sebanyak 40 juta kali. Katy Perry memang sudah lama terlibat perseteruan dengan Taylor Swift.

Empat hari yang lalu, mantan kekasih Orlando Bloom tersebut juga baru merilis video musik dari single terbarunya Swish Swish featuring Nicki Minaj.

Angka penonton video Look What You Made Me Do ini akan terus bertambah seiring waktu berjalan. Pasalnya, ini merupakan karya terbaru dari seorang Taylor Swift setelah sekian lama absen di industry musik dunia.

Taylor terakhir kali merilis video klip singlenya bersama Zayn Malik yang berjudul I Don’t Wanna Live Forever. Lagu tersebut dijadikan sebagai original soundtrack dari film Fifty Shades Darker dan hanya menembus angka penonton sebanyak 375 juta penonton.

Video musik Taylor yang paling banyak ditonton oleh penggemar datang dari album terakhirnya “1989”. Saat itu Taylor merilis single Shake It Off dan videonya sudah ditonton sebanyak 2,3 milyar viewers.

Shake It Off menjadi pencapaian tertinggi dari album “1989”. Bad Blood saja yang menggunakan jasa squad-nya hanya ditonton sebanyak 1,1 milyar kali. Sedangkan Blank Space mendapatkan antusias lebih tinggi dengan jumlah penonton sebanyak 2,2 milyar.

Jumlah penonton membludak dari Blank Space dan Bad Blood membuat Taylor kembali mempercayakan penggarapan video klip kepada sutradara Joseph Khan. Ia pun akhirnya membuat video musik Look What You Made Me Do dengan Khan yang sudah mengenalnya lebih dekat.

- Baca Juga: Beda dari Sebelumnya, Lagu Baru Akan Ubah Imej Taylor Swift

- Baca Juga: Kasus Pelecehan Seksual Taylor Swift Berakhir, Pelaku Dituntut Bayar USD1

Rekor video klip yang paling banyak ditonton masih dipegang oleh See You Again milik Wiz Khalifa featuring Charlie Puth. Soundtrack dari film Fast & Furious tersebut berhasil mematahkan dominasi Gangnam Style milik PSY dengan perolehan 3 milyar kali ditonton.