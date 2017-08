Taylor Swift Selipkan Kisah Bersama Tom Hiddleston dan Kanye West dalam MV Look What You Made Me Do

LOS ANGELES – Taylor Swift kembali membuktikan jika pengalaman hidupnya kerap menjadi inspirasi dalam membuat lagu. Setidaknya, hal tersebut kembali terlihat dalam video klip lagu terbarunya, Look What You Made Me Do.

Kemarin (27/8/2017), pada ajang MTV Video Music (MTV VMA) 2017, Taylor untuk pertama kali memperkenalkan video klip Look What You Made Me Do kepada publik. Video berdurasi 4 menit itu menceritakan berbagai hal yang dialami Taylor sepanjang karier bermusiknya.

Mantan kekasih Calvin Harris ini merangkum perjalanan hidupnya dengan memarodikan diri sendiri dan sejumlah pengalaman ikonik yang ia alami. Sebagai awalan, video klip dibuka dengan Taylor yang sudah mati muncul dari bawah batu nisan bertuliskan, “Di sini bersemayam reputasi Taylor Swift.” Untuk adegan itu, Taylor tampak memakai kostum yang pernah dikenakannya pada video klip Out of the Woods.

Adegan lain memperlihatkan Taylor berbaris bersama penari latarnya. Yang menarik perhatian, penari latar Taylor tersebut memakai kaus hitam cut-off bertuliskan “I love TS”. Publik dan penggemarnya tentu masih ingat bagaimana pada 2016 Tom Hiddleston memakai kaus dengan tulisan itu ketika masih berkencan dengan Taylor.

Ada juga adegan yang dipercaya dipakai untuk menyindir Kanye West. Adegan “Squad U” yang mana Taylor menjadi pemimpinnya dan sejumlah perempuan berwajah sama mengikuti perintahnya sedikit banyak mengingatkan orang pada pertunjukan busana Yeezy milik Kanye.

Kejutan lainnya diselipkan Taylor pada penghujung video klipnya. Pada bagian ini, sekitar 14 Taylor dari berbagai era berkumpul dan saling mencaci satu sama lain. Video diakhiri dengan Taylor dari era VMA 2009 yang mengucapkan kalimat fenomenalnya saat berseteru dengan Kanye West dan Kim Kardashian, “Aku akan sangat senang jika tak dilibatkan dalam narasi ini.”

Look What You Made Me Do merupakan single pertama yang dirilis Taylor dalam tiga tahun terakhir. Tahun ini Taylor memang merilis lagu I Don’t Wanna Live Forever. Tapi lagu tersebut merupakan kolaborasinya dengan Zayn Malik untuk soundtrack film Fifty Shades Darker.

Di sisi lain, I Don’t Wanna Live Forever adalah salah satu lagu dari album baru Taylor, bertajuk ‘Reputation’ yang baru akan dirilis pada 10 November mendatang. Album tersebut akan terdiri dari 15 lagu baru.