OKEZONE STORY: Kehidupan Asmara Rumit Raisa Sebelum Dipastikan Menikah 3 September 2017

JAKARTA - Pencarian cinta bagi penyanyi cantik Raisa akhirnya berakhir pada sosok Hamish Daud Wyllie. Meski begitu, kehidupan asmara salah satu pelantun lagu Anganku Anganmu itu tidak begitu saja terjalin hingga akhirnya memutuskan hari pernikahan mereka yang dipastikan pada 3 September 2017.

Meskipun mantan kekasih Raisa hanya berjumlah sedikit, ia sering jadi imbas dari hubungan-hubungan dengan orang-orang di sekitarnya tersebut. Apalagi sejak namanya melejit ketika tengah berhubungan dengan Keenan Pearce, kehidupan wanita cantik berusia 27 tahun itu tidak pernah lepas dari sorotan.

Raisa sudah tidak asing lagi baik dalam kariernya sebagai penyanyi maupun kehidupan asmaranya dengan para selebritis. Menjelang pernikahan Raisa, 3 September 2017, yuk napaktilasi kisah asmara penyanyi cantik yang sering bikin pria susah konsentrasi ini!

Hubungan dengan Kamga dan Keenan Pearce

Sebelum istilah “Harta, Tahta, Raisa” lahir, seorang penyanyi sudah terlebih dahulu beruntung karena sudah punya kisah asmara dengan Raisa. Ia adalah penyanyi dan personel grup musik Tangga, Mohamed Kamga. Ketika itu, nama Raisa belum terkenal, dan Kamga hanya dilihat sebagai personel Tangga, sehingga hubungan itu belum menjadi sorotan. Tanpa membeberkan alasan putusnya, Raisa memastikan hubungannya dengan Kamga kandas pada 2010.

Namun hal ini berbeda dengan hubungannya bersama Keenan Pearce, yang tidak lain adalah kakak dari aktris cantik Pevita Pearce. Hubungan ini menandakan awal-awal tenarnya Raisa hingga memiliki figur yang terus dibanding-bandingkan dengan dirinya, seperti Isyana Sarasvati. Rupa Keenan yang ganteng dan Raisa yang cantik serta momen kebersamaan yang mereka tebar langsung disebut-sebut sebagai relationship goals. Meski sempat putus nyambung, hubungan ini bisa dibilang sangat awet karena bertahan selama lima tahun, hingga pada 2016 tetap harus kandas juga. Lagi, baik Raisa maupun Keenan enggan membeberkan alasan mereka putus.

Yang pasti, mereka telah bahagia dengan kehidupannya masing-masing. Kini, Keenan pun sudah memiliki seorang kekasih yang kerap dipamerkannya melalui media sosial, yaitu Gianni Fajri. Sementara itu, Raisa memastikan dirinya masih berhubungan baik dengan keluarga Keenan, terbukti dengan pertemuannya dengan sang mantan calon adik ipar, Pevita Pearce, belum lama ini.

Kedekatan dengan Hamish Daud, isu dengan Nadine Chandrawinata hingga konfirmasi hubungan

Tidak lama setelah putus dengan Keenan, Raisa dikabarkan dekat dengan Hamish yang juga baru saja putus dengan Nadine Chandrawinata (dengan alasan yang juga disembunyikan). Kedekatan itu awalnya mulai terendus melalui akun-akun gosip di media sosial seperti Instagram, dan ketika itu keduanya masih menyembunyikan sosok pasangan masing-masing. Sontak Raisa digosipkan jadi orang ketiga di antara hubungan duo yang doyan bertualang tersebut. Hal itu pun sempat memecah belah fans Raisa, menjadi yang mendukung Keenan dan yang mendukung Hamish sebagai kekasih yang lebih cocok.

Selain itu, Raisa sendiri juga jadi sorotan. Pasalnya, ini adalah kali kedua Raisa dikabarkan mengganggu kehidupan asmara Nadine. Sebelumnya, ia juga dikabarkan dekat dengan mantan kekasih Nadine, Moreno Soeprapto, ketika Nadine dan Moreno masih berpacaran. Namun akhirnya Moreno pun putus dengan Nadine dan tidak juga menjalin hubungan dengan Raisa. Moreno diketahui telah menikah dengan Noorani Sukardi, sehingga Nadine menuju resmi ditinggal nikah mantan kekasihnya sampai dua kali.

Kembali ke Raisa, akun Instagram Hamish dan Raisa seakan obral kemesraan setelah sebelumnya hanya gosip, dan mereka pun semakin berani memamerkan kebersamaan. Seperti hobi bertualang Hamish, mereka kedapatan sering pamer momen terutama ketika tengah liburan, masih dengan identitas yang dirahasiakan. Raisa pun tak kunjung menjawab kedekatannya dengan Hamish hingga Hamish sendiri yang akhirnya menyerah. Kepastian kedekatan Raisa-Hamish dinyatakan dalam sebuah foto unggahan Hamish di Instagram yang mempertunjukkan Raisa membonceng motor dengan Hamish, yang ditulisi keterangan ”Butuh ojek neng?”. Sontak hal itu menggegerkan netizen yang patah hati melihat kedekatan mereka.

Pertunangan dengan Hamish Daud hingga gelar akad nikah 3 September 2017

Terlanjur basah, Raisa dan Hamish pun akhirnya kerap memamerkan foto kemesraan. Layaknya hubungan Raisa dengan Keenan, hubungannya dengan Hamish pun disebut lagi sebagai relationship goals. Apalagi, belakangan Hamish menyatakan dirinya juga beragama Islam. Hal ini diketahui melalui unggahan Hamish ketika menjalankan ibadah umrah, tentunya dilepas dengan pesan manis dari pelantun Kali Kedua tersebut yang berupa komentar emoticon berbentuk hati.

Tidak menunggu lama, Hamish langsung didesak baik oleh para penggemar Raisa dan penggemar dirinya untuk segera menikah. Namun sayang, mereka tidak kunjung menjawab tuntutan itu, namun malah terus menggoda penggemar dengan pesan-pesan manis dan momen-momen mesra.

Contohnya saja, baru pada saat bersama Hamish Daud, Raisa sering memamerkan foto momen-momen berolahraga bersama dan menunjukkan sisi petualangnya di depan para penggemar. Tak tanggung-tanggung, olahraga yang dilakukan Raisa pun bukan yang ringan. Ia sempat mengangkat beban seberat 45 kg yang sempat mengundang rasa khawatir penggemar yang tidak ingin idola mereka terlalu berotot.

Namun akhirnya harapan para penggemar terwujud. Raisa Andriana dan Hamish Daud Wyllie resmi bertunangan pada Minggu, 21 Mei 2017. Proses lamaran digelar secara tertutup dengan dihadiri oleh keluarga serta teman-teman terdekat dari kedua pasangan. Penggemar yang tadinya sudah baper melihat hubungan mereka kini berubah menjadi benar-benar patah hati. Kontan, hari itu dikenal sebagai Hari Patah Hati Nasional. Apalagi, Raisa dan Hamish terlihat sangat cantik di acara tersebut, menurut foto-foto yang dibagikan di media sosial.

Namun hari patah hati penggemar tidak hanya sampai di sana. Setelah beberapa lama menyandang status sebagai tunangan Raisa, Hamish Daud dipastikan akan menikah dengannya pada 3 September 2017. Hal ini dibenarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang, kawasan yang akan jadi saksi bisu pernikahan mereka. Dokumen pernikahan pun telah lengkap, termasuk surat dari Kedutaan Besar Australia (Hamish merupakan warga Australia yang lahir di Gosford, Australia).

Terakhir, menjelang pernikahannya, Raisa pun mendapat hadiah berupa sebuah bridal shower dari teman-temannya. Kebahagiaan tentunya terpancar dari Raisa yang diberikan kejutan yang tidak terlalu mewah namun berarti tersebut.

"Thank you for going the extra mile to let me know that I'm loved, girls. Best surprise everrr ???? 23 years of friendship. Unbelievable," bunyi caption dalam foto yang diunggah Raisa.