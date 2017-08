Usai Dilamar, Syahnaz dan Jeje...Insya Allah Sudah Siap dan Yakin

JAKARTA - Telah melamar Syahnaz Sadiqah di Como, Italia pada 19 Agustus lalu, musisi Ritchie Ismail atau yang lebih dikenal Jeje 'Govinda' merasa sudah yakin untuk mengajak kekasihnya tersebut ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan.

Kendati demikian, keduanya belum mengetahui tanggal pasti pernikahannya. Adik dari Raffi Ahmad ini berharap bisa melangsungkan hari bahagia tahun depan.

"Insya Allah sudah siap dan yakin," ungkap Jeje saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (27/8/2017).

"Kalau nikah penginnya tahun depan Insya Allah. Enggak tahun ini sih," tambah Syahnaz

Wanita 23 tahun itu pun mengungkapkan kalau dirinya dan Jeje akan menggelar pernikahan di Bandung dan menggunakan adat Sunda.

"Kayaknya di Bandung sih Insya Allah. Kalau adat pasti adat Sunda, karena kan kita sama-sama Sunda," ujar Syahnaz.

Memilih kota kelahiran sebagai tempat pernikahannya, Syahnaz beralasan karena ia telah memilih suatu tempat yang hanya berada di Bandung.

"Karena aku pengin di suatu tempat dan tempat itu cuma ada di Bandung. Keluarga juga banyak di Bandung," ucap wanita yang kerap disapa Nanas itu.

Ia juga melanjutkan kalau persiapan pernikahan mereka belum terlalu jauh. Keduanya baru melihat-lihat tempat dan vendor yang akan dipakai jasanya untuk pernikahannya nanti.

"Persiapan baru lihat-lihat saja sih. Di mana ya tempatnya, nyari-nyari vendornya," tuturnya.

Sebelumnya, Kabar dilamarnya Syahnaz oleh Jeje ini pertama mencuat dari kicauan adik Raffi Ahmad itu sendiri. Seolah ingin berbagi dan mengumumkan kebahagiaannya pada dunia, Syahnaz mengunggah video pendek dirinya di Como, Italia.

Di video tersebut, Syahnaz memeluk Jeje sambil memamerkan tangannya dimana sebuah cincin melingkar di jari manisnya. Tertulis kata "Yes i do!" di video yang memperlihatkan punggung Jeje itu.

"Selama pacaran baru sekali ini dia kasih aku surprise! Enggak tahu mau ngomong apa. Pokoknya i'm so happy. Yes i do @ritchieismail," tulis Syahnaz sembari menyisipkan emoji cincin dalam caption Instagramnya.