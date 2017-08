Cie...Syahnaz dan Jeje Berencana Tunangan Akhir Tahun 2017

JAKARTA - Pada 19 Agustus tentu menjadi salah satu hari bahagia bagi Syahnaz Sadiqah. Pasalnya pada hari itu, adik Raffi Ahmad tersebut dilamar oleh sang kekasih Ritchie Ismail, atau yang lebih dikenal dengan nama Jeje 'Govinda'.

Drummer band Govinda ini melamar Syahnaz di Como, Italia. Ia pun menceritakan kalau dirinya memesan cincin yang akan diberikan secara mendadak. Namun dirinya bersyukur dalam waktu seminggu cincin yang bertuliskan nama mereka selesai.

"Ya sengaja, jadi aku mesannya memang agak mendadak. Jadi aku pesan pakai nama Syahnaz sama aku. Alhamdulillah seminggu kekejar dan aku bawa," ujar Jeje saat ditemui di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (27/8/2017)

"Itu juga nyari tempatnya yang keren di mana nih, di Como itu keren banget. Nah ya sudah aku kasih," tambahnya.

Saat dilamar, wanita 23 tahun tersebut merasa sangat kaget dan tertawa. Dirinya tak menyangka kalau Jeje akan memberikan cincin pada saat berlibur ke Italia, Syahnaz mengira akan diberi cincin saat melangsung lamaran secara resmi.

"Deg-degan si enggak. Tapi kaget iya. Aku enggak tahu kalau kalau cincinnya dikasi hari itu. Aku pikir dikasih pas acara tunangan resminya. Eh tahunya sudah duluan dikasih, kaget lah. Senang tapi," ungkap Syahnaz.

"Ketawa-ketawa dulu, terus baru deh iya," imbuhnya.

Kendati demikian, Syahnaz dan Jeje belum mengetahui kapan pertemuan dan pertunangan secara resmi digelar. Mereka merencanakan kalau pertunangan akan digelar pada akhir tahun ini.

"Belum tahu kapannya tapi mungkin akhir tahun kali ya. Insya Allah doain saja," ungkap wanita yang kerap disapa Nanas.

"Pertemuan keluarga yang resmi sih belum. Tapi kalau ketemu, ngumpul gitu saja sudah," tutup Jeje.

Sebelumnya, Kabar dilamarnya Syahnaz oleh Jeje ini pertama mencuat dari kicauan adik Raffi Ahmad itu sendiri. Seolah ingin berbagi dan mengumumkan kebahagiaannya pada dunia, Syahnaz mengunggah video pendek dirinya di Como, Italia.

Di video tersebut, Syahnaz memeluk Jeje sambil memamerkan tangannya dimana sebuah cincin melingkar di jari manisnya. Tertulis kata "Yes i do!" di video yang memperlihatkan punggung Jeje itu.

"Selama pacaran baru sekali ini dia kasih aku surprise! Enggak tahu mau ngomong apa. Pokoknya i'm so happy. Yes i do @ritchieismail," tulis Syahnaz sembari menyisipkan emoji cincin dalam caption Instagramnya.