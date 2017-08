OKEZONE MUSIC CHART: Masih di Posisi Puncak, Despacito Digadang-gadang Pecahkan Rekor

LOS ANGELES - Despacito berhasil mempertahankan diri di posisi puncak meskipun ada lagu yang berhasil merombak habis 10 besar tangga lagu. Karena itu, lagu karya Luis Fonsi dan Daddy Yankee (featuring Justin Bieber) tersebut digadang-gadang sebagai pemegang rekor berada di puncak tangga lagu sepanjang sejarah.

Pasalnya, ini merupakan pekan ke-15 Despacito ada di puncak. Untuk memenangkan rekor itu, Despacito membutuhkan dua pekan lagi untuk mengalahkan pemegang rekor tertinggi, yaitu lagu Mariah Carey dan Boyz II Men berjudul One Sweet Day, yang berhasil ada di puncak hingga 16 pekan pada 1995-1996.

Mengingat popularitas internasional Despacito dibandingkan lagu-lagu lainnya dalam tangga lagu itu, bukan tidak mungkin hasil fenomenal itu dapat diraih. Apalagi mengingat video klipnya sudah jadi yang paling banyak diputar sepanjang sejarah Youtube.

Namun, ada lawan baru bagi Despacito, yaitu karya-karya terbaru Taylor Swift, terutama single yang berjudul Look What You Made Me Do. Meski begitu, lagu Tay itu belum dihitung karena masih sangat baru.

Sementara Look What You Made Me Do sudah dirilis, album terbaru Tay yang berjudul Reputation direncanakan akan rilis pada 10 November 2017 mendatang. Baru di pekan depan, kekuatan Despacito akan diuji.

Di samping itu, lagu yang berhasil merombak 10 besar tangga lagu adalah Bodak Yellow (Money Moves) karya Cardi B, yang naik lima tempat menjadi posisi ke-3. Karena lagu tersebut, seluruh lagu yang sebelumnya ada di posisi Bodak Yellow hingga ke-7 harus rela turun satu posisi.

Perpindahan itu sekalian menyisakan hanya tiga lagu yang posisinya tetap, yaitu Despacito (posisi 1), Wild Thoughts (featuring Rihanna & Bryson Tiller) karya DJ Khaled (posisi 2), dan Shape of You karya Ed Sheeran (posisi 9).

Di posisi terbawah, Sam Hunt dengan lagu Body Like A Back Road berhasil kembali masuk, mendepak I’m The One (ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne) karya DJ Khaled. Kini DJ Khaled hanya punya satu lagu tersisa di tangga lagu itu.

Untuk lebih lengkapnya, simak tangga lagu Barat Okezone seperti dilansir dari 10 besar tangga lagu Billboard Hot 100 berikut ini:

1. Despacito (ft. Justin Bieber) – Luis Fonsi & Daddy Yankee

2. Wild Thoughts (ft. Rihanna & Bryson Tiller) – DJ Khaled

3. Bodak Yellow (Money Moves) – Cardi B

4. Unforgettable (ft. Swae Lee) – French Montana

5. Believer – Imagine Dragons

6. Attention – Charlie Puth

7. There’s Nothing Holdin’ Me Back – Shawn Mendes

8. That’s What I Like – Bruno Mars

9. Shape of You – Ed Sheeran

10. Body Like A Back Road – Sam Hunt

