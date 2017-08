OKEZONE MUSIC CHART K-POP: Ko Ko Bop Rebut Kembali Posisi Puncak, BLACKPINK Terdepak

SEOUL - Di antara banyaknya lagu baru, SM Entertainment melalui EXO justru kembali mengukuhkan posisinya di puncak tangga lagu mingguan. Lagi-lagi tangga lagu terguncang habis dengan turun bebasnya raja pekan lalu, 1 Out of N, ke posisi ke-5.

Perubahan besar terjadi di segenap tangga lagu tersebut. Selain Ko Ko Bop, posisi kedua diperoleh lagu yang sebelumnya bahkan tidak ada di dalam 10 besar, yaitu Like It karya Jong Shin Yoon.

Like It berhasil membayang-bayangi Ko Ko Bop setelah naik 13 posisi. Tentu hasil ini cukup tak terduga, mengingat popularitas Wanna One yang tengah tinggi-tingginya rupanya hanya memberikan mereka posisi ke-3 dengan lagu mereka yang berjudul Energetic.

Sementara itu, Heize dapat dikatakan berhasil mempertahankan posisinya di tengah-tengah gonjang-ganjing tangga lagu tersebut. Meski harus turun ke posisi 4, setidaknya lagu berjudul You, Clouds, Rain itu masih lebih tinggi dari raja pekan lalu, 1 Out of N (ft. Dynamic Duo).

Sekadar diketahui, 1 Out of N merupakan karya tim Dynamic Duo dalam survival reality show Show Me the Money season 6, yang beranggotakan Nucksal, Hanhae, Rhyno, MyunDo, dan Jo Woochan.

Karena terjun bebas itu, 1 Out of N harus dibayang-bayangi salah satu tim lawannya dalam Show Me the Money 6. Tim tersebut adalah tim Zico & Dean, dengan lagu berjudul Things These Days (ft. Zico & Dean).

Tim mereka beranggotakan Young B, Hash Swan, dan Killagramz. Tak hanya itu, Killagramz juga memiliki karya lain di 10 besar, yaitu Where (ft. Zico & Dean) yang ada di posisi ke-8.

Nampaknya tangga lagu mingguan kali ini tetap menjadi milik Show Me the Money 6, meski 1 Out of N gagal mempertahankan posisi puncak. Sebagai perbandingannya, lagu-lagu K-Pop dari idol seperti Red Velvet dan Taeyang gagal bersaing.

Red Velvet terjun bebas ke posisi ke-7 dengan lagu Red Flavor, sementara Taeyang, dengan lagu Darling, hanya berhasil debut di posisi ke-9.

Di posisi terbawah, Hwang Chi-yeol ikut kembali layaknya EXO, sehingga tangga lagu kali ini berhasil mendepak BLACKPINK dengan As If It’s Your Last dan sebuah lagu karya Zico sendiri, yaitu Artist. Untuk lengkapnya, simak 10 besar tangga lagu mingguan Okezone, dilansir dari gaon Chart berikut ini:

1. Ko Ko Bop – EXO

2. Like It – Jong Shin Yoon

3. Energetic – Wanna One

4. You, Clouds, Rain – Heize (ft. Shin Yong Jae)

5. 1 out of N – Nucksal, Hanhae, Rhyno, MyunDo, Jo Woochan (ft. Dynamic Duo)

6. Things These Days – Young B, Hash Swan, Killagramz (ft. Zico & Dean)

7. Red Flavor – Red Velvet

8. Where – Killagramz (ft. Zico & Dean)

9. Darling – Taeyang

10. A Daily Song – Hwang Chi-yeol