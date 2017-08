Ajarkan Anak Kreatif, Zack Lee Rela Tembok Rumah Dicorat-coret

JAKARTA - Sebagai seorang orangtua, Zack Lee tentunya banyak mengajarkan hal-hal menarik kepada putri semata wayangnya, Mikhaela Lee Jowoni. Bahkan kegemaran Mikha akan menggambar dan mewarnai, sudah dilakukan sejak kecil.

Tak tanggung-tanggung, suami dari Nafa Urbach ini bahkan merelakan tembok rumahnya untuk diwarnai oleh sang putri.

"Aku suka ngajarinnya lewat tembok rumah," ungkap Zack Lee yang ditemui di kawasan kemang, Jakarta Selatan, Sabtu 26 Agustus 2017.

"Dari usia tiga tahun, semua orang rumah jadi harus gambar ditembok, jadi apa-apa mewarnai," sambungnya.

Tidak hanya mengajari sang anak bagaimana caranya menggambar dan menumpahkan kreativitas lewat mewarnai. Ia bahkan mengajari sang anak untuk bersosialisasi dan berbagi kepada sesama.

"Aku sama Mika sering naik motor kan, kalau ada pemulung atau tukang sampah, kita turun, kita kasih makan, di situ Mika sampai kenal namanya," paparnya.

Sementara itu ketika diminta lebih lanjut untuk menceritakan mengenai perkembangan anak, Zack Lee menolak dengan tegas hal tersebut. Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya sebenarnya ingin mengajak sang putri untuk mengikuti acara sosial kali ini. Namun karena dirinya harus pergi ke luar kota, hal tersebut terpaksa ia urungkan.

"Kok jadi ngomongin anak gue sih? Tadinya mau gue ajak, tapi gue harus flight ke Yogya, so stop asking me!!!," tegasnya.