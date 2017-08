FOTO: Tepati Janji, Aktor Hollywood Bertemu BTS saat Kunjungi Korea Selatan

SEOUL - Popularitas boyband asal Korea Selatan BTS telah mendunia. Tak hanya dikenal di industri musik, nama mereka juga sampai terdengar di kalangan seni peran.

(Baca Juga: Menang di Teen Choice Awards 2017, Fans BTS Malah Kecewa)

(Baca Juga: Jaga Sikap Terhadap Fans Muslim, BTS Banjir Pujian)

Salah satu kisah menarik datang dari pertemanan pelantun Wings tersebut dengan aktor hollywood Ansel Elgort. Sebelumnya, mereka dipertemukan dalam ajang Billboard Music Awards 2017 di Las Vegas, Amerika Serikat

Aktor sekaligus penyanyi tersebut jauh-jauh hari telah mengumumkan lewat akun Twitter pribadinya soal rencana pertemuannya dengan Rap Monster cs. Pada Kamis, 24 Agustus 2017 ia menulis antusiasnya jelang pertemuannya dengan BTS.

(Baca Juga: Sama-Sama Digosipkan Comeback September, EXO dan BTS Akan Saling Berhadapan?)

(Baca Juga: Pose Bareng, Charli XCX Resmi Jadi 'Member Baru' BTS?)

"Excited to see you guys tomorrow @BTS_twt," tulisnya.

Pada Jumat, 25 Agustus 2017, akhirnya Ansel dapat bertemu dengan BTS disela-sela masa promosi film terbarunya Baby Driver di Negeri Ginseng tersebut. Ia pun tak lupa berbagi kebahagiaannya lewat media sosial.

Bersama Violetta Komsyshan kekasihnya, ia memamerkan potret bersama perwakilan BTS yakni Rap Monster dan V. Tak sekadar memamerkan kebersamaan, Ansel juga menuliskan antusiasnya untuk segera mendengarkan album terbaru BTS.

"Much they are really the nicest dudes, @BTS_twt thanks for coming and supporting #BabyDriver I can't wait to hear your album guys," tulisnya.

Tak lama itu, ia pun kembali mengunggah potret bahagia bersama dua dari tujuh member boyband tersebut. Tampak ketiganya tengah tertawa bahagia sembari menutupi wajah saat duduk bersama di sofa berwarna abu-abu.

Kebersamaan mereka juga diunggah oleh akun Sony Pictures Korea selaku rumah produksi film Baby Driver yang dibintangi oleh Ansel.

"Reuni bintang dunia Billboard putaran kedua!" tulis akun @sonypictureskr_official.

Di samping itu, penyandang kemenangan Top Social Artist Award dalam Billboard Music Awards 2017 tersebut tengah mempersiapkan diri untuk album terbaru mereka berjudul Love Yourself yang rencananya akan dirilis pada September 2017.