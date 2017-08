FOTO: Dapat Kejutan Bridal Shower dari Sahabat, Raisa: So Cute

JAKARTA - Perasaan bahagia dirasakan penyanyi cantik Raisa Andriana. Pasalnya, sebentar lagi, Raisa akan melepas masa lajang dengan aktor tampan Hamish Daud pada 3 September 2017 di di MidPlaza, Sudirman, Jakarta..

Jelang hari spesialnya bersama Hamish Daud, kebahagian Raisa makin bertambah. Pelantun Kali Kedua itu mendapatkan kejutan dari sahabat-sahabat setianya. Ia mendapatkan kejutan bridal shower.

Kabar ini terungkap dari Instagram Story salah satu sahabat yang mengabadikan momen spesial itu. Perjalanan Raisa menunju tempat kejutan pun diabadikan.

Video pertama terlihat bagaimana wanita kelahiran Jakarta, 6 Juni 1990 itu yang matanya ditutup sedang dituntun berjalan. Terlihat sedikit wajah penasaran dari Raisa apa yang akan hendak ia dapatkan dari sahabat.

Ketika tiba di kamar di salah satu hotel mewah di Jakarta, penutup mata pun dibuka. Teman-teman mengejutkan Raisa dengan dekorasi ruangan yang imut dengan dominasi pink dan hitam. Raisa terlihat begitu bahagia ketika selempang satin bertuliskan 'Bride to Be'.

"Oh begini rasanya. So cute," ucap Raisa menerima buket bunga.

Setelah merayakan kejutan ini, Raisa dan sahabatnya pun foto bersama di kasur megah dengan hiasan bertuliskan 'Getting Hitched'.

"Thank you for going the extra mile to let me know that I'm loved, girls. Best surprise everrr β€οΈπŸ’ 23 years of friendship. Unbelievable," bunyi caption dalam foto yang diunggah Raisa.

Seperti diketahui, Raisa Andriana dan Hamish Daud Wyllie resmi bertunangan pada Minggu, 21 Mei 2017. Proses lamaran digelar secara tertutup dengan dihadiri oleh keluarga serta teman-teman terdekat dari kedua pasangan.