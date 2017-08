FOTO: Nino 'RAN' dan Nagita Slavina Terlihat Bersama, Kira-Kira Lagi Ngapain Ya?

JAKARTA - Nino mengumumkan kabar mengejutkan kalau ia akan meluncurkan sebuah single dengan duet bersama Nagita Slavina. Vokalis grup RAN tersebut menuliskan lewat akun Instagram pribadinya bahwa single duetnya akan diluncurkan pada September 2017.

"Sebentar lagi bulan September. Makin dekat dengan rilisnya single personal gua. Kali ini izinkan gua dengan bangga memberi tahu kalian bahwa lagu itu nanti akan gua nyanyikan bersama teman gua, Nagita Slavina," tulis Nino.

Di balik itu, ia mengungkapkan bahwa dalam proyek duet ini dirinya diajak sendiri oleh istri Raffi Ahmad tersebut setelah menjalani beberapa kendala. Setelah menajalani prosesnya, Nino mengungkapkan dan memuji soal kualitas vokal dari Nagita.

"Kenapa Nagita? Awalnya sebenarnya gua-lah yang diajak ikut menyumbang suara untuk lagu yang seharusnya dia rilis. Tapi karena satu & lain hal, project itu belum berhasil direalisasikan. Anyway, pertemuan itu bikin gua sadar akan satu hal: suara Nagita ASIK BANGET, dan gua merasa Indonesia harus tahu itu," tulis pelantun Mager tersebut.

"Segitu dulu ya bocorannya. Siap-siap jatuh cinta dengan lagu kami, kurang dari sebulan lagi! #ninomintaizin #bismillah," tutupnya.

Pengumuman tersebut mendapat sambutan positif dari warganet yang meninggalkan antusias mereka dalam kolom komentar unggahan Nino.

"Jdi g sabar pngen denger nino sma nagita," tulis @kuranni.

"Gak sabar pengen cepet dengerin lagunya. Sukses buat ka @ninokayamsukses dan makin jaya buat mba @raffinagita171", tulis @yunitulistika_17.

"Uhuyyy sama memsyeeeee dua idolakuuuuu dalam satu laguuuu,,, kupasti sukaaaaa .... Dtunggu rilisnyaa," tambah @rinaoperisa.

Di samping itu, Nino bersama RAN baru-baru ini meluncurkan single Mager yang diambil dari album terbaru mereka 'RAN' dan terlibat sebagai juri dalam ajang pencarian bakat The Next Boy/Girl Band. Sementara Nagita sendiri terakhir ikut terlibat dalam OST. Rafathar The Movie berjudul Hee Yoo Rafathar dan merilis single solo Ku Jaga Takdirku yang dipersembahkan pada hari ulang tahun Raffi Ahmad dan dirinya.