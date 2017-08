Single Baru Taylor Swift Mirip Kisah Kehidupan Satu Tokoh Game of Thrones

LOS ANGELES – Taylor Swift kembali menghebohkan dunia dengan merilis sebuah single baru setelah sekian lama dinantikan. Lagu berjudul Look What You Made Me Do adalah single pertama sebelum ia mengeluarkan album berjudul “Reputation” pada 10 November mendatang.

Entah kebetulan atau disengaja, lirik Look What You Made Me Do terdengar seperti kisah kehidupan satu tokoh dalam serial Game of Thrones. Tokoh tersebut tentu saja adalah Arya Stark yang diperankan oleh Maisie Williams.

Entertainment Weekly telah merangkum beberapa lirik yang menjadi bukti bahwa lirik-lirik yang dipakai oleh Taylor Swift mirip dengan kisah perjalanan Arya dalam serial Game of Thrones.

“I don’t like your little games/ Don’t like your tilted stage/ The role you made me play/ Of the fool, no, I don’t like you…” begitu bunyi lirik pembuka Look What You Made Me Do.

Lirik tersebut mengingatkan kisah Arya pada musim keenam Game of Thrones di mana ia menonton rombongan teater di Braavos yang menceritakan ulang kejadian penting di dalam pertunjukannya. Dalam teater tersebut ia keluarganya dibuat terlihat seperti orang bodoh.

“But I got smarter, I got harder in the nick of time…” bunyi lirik selanjutnya.

Memasuki musim ketujuh, Arya pun tumbuh menjadi seorang yang lebih pintar dan lebih kuat. Pengalaman yang dilewati olehnya selama ini membuatnya menjadi orang yang cukup diwaspadai pada serial Game of Thrones.

“Honey, I rose up from the dead, I do it all the time…” bunyi lirik selanjutnya.

Arya berulang kali nyaris mati terbunuh atau sengaja dibunuh. Namun sampai musim ketujuh ia masih hidup dan bisa melewati semua ancaman kematian yang menjurus kepadanya.

“I’ve got a list of names and yours is in red line underlined. I check it once, then I check it twice, oh!” bunyi lirik sebelum memasuki chorus.

Di musim ketujuh Arya berulang kali mengatakan bahwa dirinya memiliki daftar nama yang harus dibunuh, termasuk Cersei Lannister. Tentu saja bunyi lirik single terbaru Taylor ini semakin mirip dengan kisah kehidupan Arya Stark di Game of Thrones.

Dari bagian lanjutan liriknya pun masih ada banyak yang bisa dikaitkan dengan Arya Stark. Meski demikian, tak sedikit pula yang berpendapat bahwa lirik lagu ini mengarah pada Katy Perry, Kanye West, atau bahkan Kim Kardashian.