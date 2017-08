Song Joong Ki Menginspirasi Banyak Orang

SEOUL - Kisah Song Joong Ki menjadi tentara di film terbarunya, The Battleship Island tidak saja menui pujian, tetapi memberi inspirasi banyak orang, khususnya bagi beberapa pelaku sejarah.

Mengutip Soompi, The Battleship Island dinilai menjadi film yang penuh inspiratif. Film yang juga dibintangi So Ji Sub dan Hwang Jung Min ini menampilkan alur cerita yang menarik, mengangkat tentang penderitaan masyarakat saat penjajahan Jepang.

(Baca Juga: Demi Jadi Calon Istri Idaman, Song Hye Kyo Belajar Memasak untuk Song Joong Ki)

Song Joong Ki yang menjadi tentara harus menyelematkan masyarakat Korea yang terjebak dalam perbudakan pemerintahan Jepang. Film ini pun masuk sebagai kategori yang penuh inspiratif yang ceritanya diangkat dari kehidupan nyata.

Film The Battleship Island sempat menjadi yang terlaris di beberapa negara. Salah satunya di Amerika Serikat yang tayang pada 3 Agustus lalu. Film ini mengalahkan film yang dimainkan Harry Styles berjudul Dunkirk.

(Baca Juga: Jelang Nikah, Song Hye Kyo Pamer Wajah Masa Lalu)

The Battleship Island juga berhasil meraup keuntungan dari penjualan tiket. Hal itu tergambar saat ditayangkan di New York, Washington, dan Toronto.

Sementara diketahui, usai mengumumkan rencana pernikahan, Song Joong Ki tak lagi malu-malu bicara tentang Song Hye Kyo di hadapan publik. Joong Ki menceritakan bagaimana kebiasaannya dan Hye Kyo yang makin romantis jelang pernikahan mereka.

Sebagai salah satu pasangan paling difavoritkan saat ini, Joong Ki menyebut tak ada yang spesial dari hubungan asmaranya dengan Hye Kyo. Menjelang pernikahan mereka, Joong Ki mengaku jika ia dan Hye Kyo mencoba untuk lebih romantis pada satu sama lain dengan menggunakan panggilan sayang.

(Baca Juga: Keluarga Besar Song Joong Ki dan Hye Kyo Belum Bertemu Bahas Pernikahan, Jadi Diundur?)

Song Hye Kyo pun kini sedang belajar memask untuk Joong Ki. Artis yang sukses membintangi Descendants Of The Sun ini memang ingin mencoba seseuatu hal yang baru dalam dunia memasak.

"Memasak memang tidak terlalu mudah, tapi saya suka memasak berbagai menu," kata Hye Kyo.

Seperti yang sudah banyak diketahui, Joong Ki dan Hye Kyo bertemu dua tahun lalu lewat drama Descendants of the Sun. Pacaran sejak 2015, SongSong couple berencana menikah pada 31 Oktober 2017.

(Baca Juga: Tenang dan Bijaksana, Song Hye Kyo Bikin Song Joong Ki Kepincut)