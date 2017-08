Waduh! Taylor Swift dan Katy Perry Gagal Duet di MTV VMA 2017

LOS ANGELES - Setelah ketegangan rumor sindiran lagu Swish Swish milik Katy Perry untuk Taylor Swift, keduanya dikabarkan akan menggelar panggung duet dalam acara MTV Video Music Awards (VMA) nanti.

Namun, kabar tersebut langsung disanggah oleh produser VMAs', Garret English. Ia mengatakan bahwa tidak akan ada kolaborasi keduanya dalam acara tersebut setelah rumor yang beredar.

(Baca Juga: Tegas Sekaligus Kecewa, Makna Look What You Made Me Do di Pembuka Album Baru Taylor Swift)

"Tidak ada (kabar duet) sejauh ini. Itu tidak benar sejauh yang aku ketahui. Aku telah melihat rumor-rumor yang beredar tapi itu tidak akan terjadi," ujar Garrett dilansir AceShowbiz.

Pelantun hits Firework tersebut rencananya akan tampil sebagai pembawa acara. Tak hanya itu, ia juga akan menampilkan sejumlah tembang hits dalam bentuk medley.

(Baca Juga: Berani Mengejek Kim lewat Album Barunya, Kanye West Siap Lawan Taylor Swift)

"Kami beruntung telah memilikinya. Dia cocok dengan acara kami dan penonton kami. Jadi itu adalah kesimpulan yang mudah bagi kami," tambahnya.

Di balik rencana apik Katy dalam panggung MTV VMA, berbeda dengan Taylor. Mantan kekasih Harry Styles tersebut belum bisa dipastikan kehadirannya untuk bisa bertemu dengan Katy dan mantan kekasihnya Calvin Harris.

(Baca Juga: Katy Perry Inginkan Dua Orang Ini Menemaninya sebagai Juri American Idol)

"Belum ada kabar apa-apa saat ini (untuk Taylor)," tegas Garret.

Dalam panggung MTV VMA 2017 yang digelar pada 27 Agustus di Inglewood, California, Amerika Serikat pukul 8 malam waktu setempat. Di antaranya yaitu Demi Lovato, Calvin Harris, DNCE, Rod Stewart, Kendrick Lamar, Miley Cyrus, Ed Sheeran, Fifth Harmony, Shawn Mendes, Lorde, 30 Second to Mars dan masih banyak lagi lainnya.

(Baca Juga: Katy Perry Rekaman Lagu Bareng Calvin Harris, Seperti Apa Lagunya?)