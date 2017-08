Pujian Setinggi Langit dari Sarah Brightman untuk Kualitas Musisi Indonesia dan Megahnya Candi Prambanan

JAKARTA - Penyanyi asal Berkhamstead, Inggris, Sarah Brightman, memang baru saja menampilkan pertunjukan yang memukau di Prambanan Jazz Festival pada Sabtu, 19 Agustus 2017. Tidak hanya sendiri, penyanyi berusia 57 tahun tersebut diketahui didampingi oleh 60 orang pemain orkestra asal Yogyakarta.

(Baca Juga: Idolakan Sarah Brightman, Menteri BUMN Rini Soemarno Sengaja Datangi Prambanan Jazz)

(Baca Juga: Jadwal Manggung Bentrok dengan Sarah Brightman, Alasan Promotor Hentikan Penampilan Afgan)

Melalui CEO Rajawali Indonesia Communicaton, Anas Syahrul Alimi, pelantun Time to Say Goodbye ini sempat memuji para pemain orkestra asal Yogyakarta tersebut. Tak hanya itu, ia bahkan turut mengapresiasi kualitas musisi lokal Indonesia.

"Sebanyak 60 pemain orkestranya adalah musisi-musisi Jogja di bawah pimpinan Pak Singgih Sanjaya. Ini sungguh luar biasa. Sekelas Sarah Brightman bisa mengapresiasi kualitas musisi lokal kita," tulis founder dan CEO Prambanan Jazz Anas dalam akun Facebook miliknya.

Dalam akun Twitter pribadinya, peraih tropi Grammy Awards ini bahkan sempat menuliskan pujian-pujian untuk Indonesia. Bahkan ia juga sempat memuji keindahan Candi Prambanan pada penampilannya 20 Agustus lalu.

"Thank you Jason Hyne for this beautiful photo of Sarah performing with orchestra in front of the Prambanan Temple, Yogyakarta, Indonesia!," tulis Sarah Brightman dalam akun Twitternya.

(Baca Juga: Unik, Alasan Sarah Brightman Tertarik Main di Prambanan Jazz)

(Baca Juga: Kahitna Juluki Penonton Prambanan Jazz dengan 'Soulmate Kahitna')

Mendapatkan apresiasi serta pujian dari penyanyi Internasional, tentu membuat pihak penyelenggara bangga akan hal tersebut. Bahkan project director Prambanan Jazz Festival 2017, Bakkar Wibowo, mengaku bangga menyandingkan Sarah Brightman dengan puluhan musisi lokal terbaik Indonesia sebagai upaya untuk menyetarakan musisi lokal dengan internasional.

"Apresiasi itu menunjukkan bahwa musisi kita juga berkualitas dan berkelas. Ini yang membuat saya bangga. Hidup musisi Indonesia. Hidup industri musik Indonesia," ujar Bakkar.

Sementara itu, Anas mengaku bahwa pujian dari Sarah membuatnya merasa mendapatkan kepercayaan untuk terus meningkatkan event Prambanan Jazz di tahun berikutnya. Selain itu ia juga semakin yakin bahwa musisi Indonesia patut untuk disetarakan dengan musisi Internasional.

"Yang pasti, apresiasi yang diberikan dari Sarah Brightman ini memberikan kepercayaan sekaligus motivasi bahwa musisi kita juga bisa tampil bagus," timpal Anas.

Dalam penampilannya Sabtu lalu, Sarah Brightman membawakan kurang lebih 23 lagu dalam panggung Spesial Show Prambanan Jazz Festival 2017. Bahkan Menteri BUMN, Rini Soepomo juga sempat menonton pertunjukan salah satu penyanyi idolanya tersebut.