6 Film Ini Akan Temani Akhir Tahun Anda (Part 2)

JAKARTA – Tak terasa tahun 2017 sudah semakin menuju akhir. Sepanjang 2017 ini para penikmat film disuguhkan banyak film keren dari berbagai genre, mulai dari komedi, horror, thriller, laga, atau bahkan drama cinta dan animasi.

Menjelang akhir tahun, masih ada banyak film Hollywood keren yang bisa Anda nikmati di bioskop. Film-film ini termasuk dalam film blockbuster yang dipercaya bisa menarik jumlah penonton yang cukup banyak.

Bulan November dan Desember, yang mendekati libur sekolah, tentunya akan menjadi pasar yang sangat menarik bagi para produsen film. Oleh karena itu mereka banyak menempatkan film jagoannya pada kedua bulan itu agar bisa meraup pundi-pundi dollar.

Okezone telah merangkum enam film keren yang bakal menemani akhir tahun Anda. Simak ulasannya berikut ini.

4. Justice League

Selain Thor: Ragnarok, ada juga satu film superhero lain yang patut masuk ke dalam tontonan wajib di akhir tahun. Film tersebut tentu saja adalah Justice League.

Dalam film ini lima superhero dari DC Comics akan bersatu melawan invasi dari alien ke bumi. Para superhero yang akan tampil adalah Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), The Flash (Ezra Miller), dan Cyborg (Ray Fisher). Kabarnya Superman (Henry Cavill) juga akan tampil dalam film ini. Namun sepertinya Superman hanya akan mendapatkan jatah tampil sedikit jika Justice League menggunakan setting waktu setelah kejadian di Batman vs Superman: Dawn of Justice.

Justice League akan tayang pada pertengahan November atau lebih tepatnya pada tanggal 17 November. Pemilihan tanggal ini tentu saja agar tidak bersaing langsung dengan Thor: Ragnarok yang tayang dua pekan lebih awal.

5. Star Wars: The Last Jedi

Petualangan Rey (Daisy Ridley) di dunia Star Wars terus berlanjut setelah melakukan debut pada film Star Wars: The Force Awakens yang tayang pada 2015 lalu. Rey akan kembali melanjutkan petualangannya bersama Finn (John Boyega) dan telah bertemu dengan Luke Skywalker (Mark Hamill).

Film Star Wars kedelapan ini tentunya akan fokus dalam membahas siapa Jedi terakhir yang hidup setelah Luke Skywalker. Pada bagian akhir cerita di The Force Awakens, Rey bertemu dengan Luke dan sepertinya ia akan diajarkan cara untuk mengendalikan lightsaber.

Mengikuti kesuksesan The Force Awakens, Star Wars kembali memilih jadwal penayangan di bulan Desember. Hal yang sama juga diterapkan oleh Disney ketika merilis film spin-off Star Wars: Rogue One pada bulan Desember tahun lalu.

6. Pitch Perfect 3: Last Call Pitches

Pitch Perfect selalu memberikan suguhan komedi segar dan lagu-lagu seru dengan gaya acapella mereka. Melanjutkan cerita dari film keduanya, para Bellas akhirnya memutuskan untuk berpisah setelah memenangkan kompetisi World Championships.

Para Bellas diminta untuk melakukan reuni lagi demi satu kompetisi menyanyi terakhir. Sialnya, kali ini mereka harus menghadapi grup lain yang memiliki kemampuan dari menyanyi dan memainkan instrument. Lantas seperti apa cara Beca (Anna Kendrick), Emily (Hailey Steinfeld) dkk untuk menghadapinya? Jawabannya baru akan diketahui pada 22 Desember sekaligus menjadi film Natal yang cocok untuk ditonton keluarga.