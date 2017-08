Shania Twain Ungkap 'Misteri' Nama Brad Pitt di Lagunya

JAKARTA - Lagu Shania Twain berjudul That Don't Impress me Much yang rilis pada 2009 masih menyimpan "misteri". Para penggemar penyanyi seksi ini pun dibuat penasaran dengan hal tersebut.

Ya, pada lirik lagu tersebut terselip nama aktor tampan Brad Pitt yang cukup menyita perhatian banyak kalangan. "Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much," demikian penggalan lirik lagu tersebut.

Setelah cukup lama menjadi tanda tanya, baru-baru ini sang artis memberikan klarifikasi. Saat menjalani sesi wawancara dengan Billboard, Shania mengaku pemilihan nama Brad Pitt terinspirasi dari gosip yang beredar saat itu.

"Anda ingin tahu yang sebenarnya tentang cerita ini? Saya belum pernah mengatakan hal ini sebelumnya. Saya akan mengatakannya saat ini," kata penyanyi berusia 51 tahun itu.

"Saya ingat pernah ada teman perempuan yang mengunjungi saya dan saat itu menjelang Natal dan kami sedang memanggang kue," lanjut dia.





Saat itu, jelas Shania, dirinya masih disibukkan dengan menulis album tersebut. Di sisi lain, sejumlah media gencar memberitakan skandal sang aktor.

"Saya sedang menulis album ini dan ada skandal (Pitt) dan Gwyneth (Paltrow), di mana ada foto bugilnya di Playgirl, majalah yang kemudian digugat Pitt karena mempublikasikab foto paparazzi," beber dia.

"Saya hanya berpikir 'Saya tidak tahu apa-apa ribut-ributnya.' Aku seperti yah, itu tidak membuatku terkesan, maksudku apa ribut-ributnya. Kita melihat orang telanjang setiap hari. Itu benar-benar apa yang saya pikirkan. Aku tidak memilih Brad Pitt. Tapi itu hanya hubungan pada saat itu dan hal-hal yang kita buat berkelebat dan apa saja. Tentu saja, itu bisa saja pria yang gagah," pungkasnya.

