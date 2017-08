Artis Berinisial DC Diduga Nunggak Pajak Mobil, Deddy Corbuzier: It's Not Me!

JAKARTA - Deddy Corbuzier membantah keras bahwa orang berinisial DC yang dicurigai menunggak pajak mobil mewah adalah dirinya. Merasa gerah dengan pertanyaan-pertanyaan dari awak media, akhirnya ia buka suara melalui media sosial Instagram, Rabu 23 Agustus 2017.

Dalam unggahan berbentuk video tersebut, ia menjelaskan bahwa ia dicurigai menunggak atas mobil bermerek Toyota Vellfire yang dikabarkan habis pajak pada Juni 2014. Padahal, Deddy merasa baru membeli mobil tersebut pada 2015.

Akhirnya ia pun meminta pertanggungjawaban dari petugas pajak dan awak media yang dinilainya mengarang, menghubung-hubungkan inisial DC dengan dirinya.

(foto: Instagram/@mastercorbuzier)

“JADI BERITANYA SAYA GAK BAYAR PAJAK VELVIRE ABIS JUNI 2014... SEDANGKAN BELI NYA 2015!! MANA TUKANG PAJAKNYA.. ATAU MEDIANYA YG NGARANG?!! INISIAL DC JADI NAMA SAYA?,” tulis Deddy dalam kolom keterangan.

Mantan suami Kalina Oktarani tersebut mengaku terus dikejar oleh awak media untuk memberikan klarifikasi. Hal ini terkait dengan kunjungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta ke kediaman dua orang artis, yaitu Raffi Ahmad dan Syahrini. Meski tujuannya adalah untuk menyosialisasikan wajib pajak, catatan yang dibawa BPRD sempat membuat geger. Pasalnya, tunggakan tersebut memiliki nilai hingga miliaran Rupiah.

Deddy menilai dirinya berbeda dengan artis-artis yang menunggak pajak. Ia pun membanggakan dirinya karena lunas pajak namun masih kaya raya. Karena terganggu dengan isu tersebut, ia sampai mengultimatum awak media untuk membayarkan pajaknya jika masih datang untuk meminta klarifikasi.

“Jadi sejak kemarin sampe tadi itu saya dikejar-kejar sama media karena ada selebriti dengan inisial DC yang katanya gak bayar pajak. Well, to confirm to you, if you are media, it’s not me! Okay? Bacause I pay tax and I’m still rich. Sh*t I love to say that,” ucap Deddy.

“Because I’m a good person. I’m a good citizen. I’m a good Indonesian people, I’m a good taxpayer. I’m a good father, I’m a good...whatever. I’m just...good. So if you are the media and you come to me one more time, I can make you pay my tax. Got it?” tutup Deddy.

