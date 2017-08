FOTO: Hot, Seksinya Sarah Azhari Pamer Pose Bareng Anak, Netizen: Kayak Pacar Aja!

JAKARTA - Citra seksi masih tak ingin dilepas oleh model dan aktris Sarah Azhari. Pribadi yang kerap kali terkena kontroversi seputar foto syur tersebut kini justru memperkenalkan konsep tersebut kepada anaknya sendiri, Albany Ray.

Buktinya ada di akun Instagram Sarah sendiri, @sazarita. Rabu 23 Agustus 2017, ia mengunggah foto-foto hasil sesi pemotretanya baru-baru ini dengan Ray. Tak tanggung-tanggung, kostum yang dikenakan dirinya dan Ray jadi sorotan utama para penggemar.

Jika dijumlah dengan foto-foto di akun Instagram sang fotografer, @fdphotography90, setidaknya ada enam foto yang menunjukkan kembali pesona seksi Sarah yang sempat menghilang dari pandangan masyarakat.

Namun, seluruhnya mengenakan kostum yang sama, yaitu jumpsuit bermotif garis-garis vertikal hitam-emas yang sangat ketat dan justru menonjolkan belahan buah dada Sarah. Tak tanggung-tanggung, foto-foto itu diberi judul "My Lovely Super Hot Mom".

Selain itu, Ray juga tidak kalah seksi dari ibunya tersebut. Menemani jumpsuit super ketat yang dikenakan ibunya, ia mengenakan sepatu, celana bahan, dan jas warna hitam. Tanpa mengenakan dalaman, Ray pun membuka jasnya sehingga memamerkan dada dan perutnya hampir tanpa busana. “A Mom hold her childs hands for a momment and Their Heart for a Life times..❤️❤️,” tulis keterangan foto tersebut.

Pose yang dipamerkan Sarah dan Ray pun tidak kalah seksi. Di semua foto yang memuat mereka berdua, Sarah hampir selalu menyandingkan badannya kepada sang anak. Salah satu foto sampai menunjukkan dirinya setengah dipeluk oleh Ray dari belakang. Yang jelas, foto-foto tersebut menunjukkan kedekatan antara Sarah dan Ray, yang dinilai oleh para penggemar tidak terlihat seperti orangtua dan anak.

“Anaknya cakep bener...mbk sarah awet muda..seperti kakak adik..😘😘 ,” tulis @devanabungsu.

“Yaampunn kayaa pacar aja kg,” tulis @tokodila18sampit.

Yang jelas, Sarah tidak kapok terlihat seksi dan mengundang sensasi yang sempat menggegerkan Indonesia pada 2008 silam. Ketika itu, foto panasnya dengan sang adik, Rahma Azhari, sempat tersebar melalui dunia maya.

Sementara itu, foto-foto yang diunggah Sarah juga dibubuhi keterangan yang sifatnya memotivasi. Dalam salah satu foto yang diunggah di profilnya sendiri, Sarah menuliskan,”Be strong when you are weak, be brave when you are scared and be humble when you are victorious.” Kata-kata tersebut dapat berarti "Jadilah kuat saat kamu lemah, beranilah saat kamu takut, dan bersikaplah dengan tulus ketika kamu menang."