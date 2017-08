Demi Karya Terbaik, Tipe-X Jauhi Alkohol dan Kehidupan Malam

JAKARTA - Gemerlap industri hiburan nyatanya tak pernah lepas dari kehidupan malam. Terbukti dalam kurun waktu terakhir banyak selebriti papan atas Tanah Air terjerumus dalam kasus penyalahgunaan barang haram, narkotika. Belum lagi sebagian dari mereka dikatakan dekat dengan minuman beralkohol.

Vokalis Tipe-X, Tresno Riadi buka-bukaan dengan kehidupan kelam selama menjadi anggota band. Pria 41 tahun ini rupanya sempat terpengaruh soal minuman keras.

Dalam kabar yang beredar disebut-sebut menciptakan lagu dalam keadaan mabuk sangatlah menyenang. Tergiur, Tresno pun sempat mencoba. Namun sayang, pelantun Mawar Hitam ini merasa tindakan tersebut tidaklah benar.

"Karena pernah juga sih kayak orang bilang mau bikin lagu sambil mabok asyik nih. Ternyata gue pernah nyobain nih, 'gue mabok bikin lagu asyik'. Pas sadar engga enak banget lagunya. Jadi menurut gue yah itu cuma pengaruh aja," ujarnya saat dijumpai di Komplek MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat usai manggung di program musik Dahsyat.

Terlepas dengan keadaan kelam tersebut, Tresno menjamin band yang digawanginya bersih dari barang-barang haram. Mereka menyadari segala macam jenis narkotika tidak baik bagi perkembangan karier di industri musik.

Terbukti tanpa harus mengonsumi narkoba, popularitas Tipe-X masih terjaga selama hampir 22 tahun berkiprah di dunia hiburan.

"Alhamdulillah selama 22 tahun jujur kita bukan band bersih juga tapi kita tahu mana yang engga bagus dan mana yang harus kita lakuin. Dan kita ngerasa sebuah perjalanan karier itu yang menentukan kita sendiri secara personal dan secara band. Kalau kita mau maju lupakan yang begitu," sambung Tresno.

Tresno dan seluruh personel Tipe-X sepakat di usia yang kini tak lagi muda memang lebih fokus berkarya. Apalagi mereka tak mau mengecewakan banyak pihak termasuk keluarga dan penggemar dengan sebuah skandal baru.

"Jadi jauhinlah hal-hal begitu. Kita berkarya. Kita ditunggu sama orang, sama keluarga. Kita kasih yang terbaik juga buat mereka. Buat anak istri. Pokoknya say no to drugs," tegas Tresno.

Tipe-X sendiri terdiri dari Tresno (vokal), Micky (bass), Yoss (gitar), Arie (drum), Billy (gitar) dan Anto (trombone). Album perdana mereka bertajuk Ska Phobia dirilis pada 1999. Berisi sepuluh daftar lagu, album tersebut berhasil terjual lebih dari 380.000 kopi hingga mendapatkan anugerah 2 platinum.

Lalu disusul dengan album "Mereka Tak Pernah Mengerti" (2001), "Super Surprise" (2003), "Discography Hitam Putih" (2005), "A Journey" (2007), "Festival Perasaan" (2009) dan "Seven" (2012).

Tipe-X pun dijadwalkan menggelar konser perdana setelah sekian lama. Sebagai penanda 22 tahun berkarya, konser bakal diadakan di Rolling Stone, Kemang, Jakarta Selatan pada 23 September 2017.