Suka Berteman dan Friendly, Jared Leto Tak Suka Mencari Musuh

LOS ANGELES – Vokalis 30 Seconds to Mars, Jared Leto, mengungkapkan bahwa dirinya tidak suka mencari musuh di dalam hidupnya. Ia lebih senang dengan mencari teman daripada harus menambah musuh.

Pasalnya, Jared mengaku tak pernah bisa menghadapi konflik dengan baik. Oleh sebab itu ia lebih memilih mencari teman sebanyak mungkin.

“Aku suka mencari teman daripada mencari musuh. Aku tidak bisa menghadapi konflik dengan baik. Ketika aku harus bertarung aku akan bertarung sampai mati. Aku lebih senang dengan mencari teman, itu lebih baik bagiku,” ungkapnya sebagaimana dilansir Contactmusic, Kamis (24/8/2017).

Selain itu, Jared juga ternyata mengungkapkan bahwa dirinya lebih senang menghabiskan waktu di dalam rumah. Ia jarang sekali menghabiskan waktu di luar kecuali untuk menjalani tur bersama bandnya.

“Aku tinggal di duniaku sendiri, aku bekerja seperti seorang mania. Dan aku tidak banyak meninggalkan rumah, kecuali pergi untuk sebuah tur,” tuturnya.

Di antara begitu banyak teman yang dimilikinya, pemeran Joker ini mengatakan bahwa salah satu teman terbaiknya adalah Leonardo DiCaprio. Ia sering menghabiskan waktu bersama Leo jika keduanya memang sedang tidak sibuk.

“Leo benar-benar orang yang lucu. Aku telah mengenalnya begitu lama. Namun ia biasanya sangat sibuk. Ada banyak orang-orang yang baik untuk berteman tapi sulit untuk menemukan waktu dan bisa menghabiskan waktu bersamanya,” ujar Jared.

30 Seconds to Mars sendiri baru saja mengeluarkan single baru. Setelah sempat vakum lama karena kesibukan jadwal syuting Jared, 30 Seconds to Mars merilis single berjudul Walk On Water. Lagu tersebut langsung disambut baik oleh para penggemar band yang beranggotakan tiga personel ini.

Kendati demikian, Jared belum mengungkapkan informasi lebih lanjut kapan bandnya akan mengeluarkan album baru. Mereka terakhir kali menelurkan album baru pada tahun 2013 dengan judul “Love, Lust, Faith, and Dreams”.